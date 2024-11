Engineering e OverIT rafforzano la loro partnership strategica in ambito energy, infrastrutture e tlc

Engineering e OverIT rafforzano ulteriormente la loro collaborazione unendo competenze digitali innovative e tecnologia avanzata che le contraddistinguono.

Le due realtà, che operano su centinaia di clienti a livello globale, supportano aziende che gestiscono forza lavoro sul campo e operazioni “mission-critical” su asset e infrastrutture attraverso soluzioni di Field Service Management che integrano diverse tecnologie come il GIS (Geographic Information System), il Machine Learning, la GenAI, gli algoritmi per l’ottimizzazione dei percorsi, la Computer Vision.

L’integrazione del GIS consente una visualizzazione dettagliata della rete e delle infrastrutture su base cartografica, che facilita la pianificazione e la gestione delle operazioni e la capacità di prendere decisioni in contesti emergenziali. gli algoritmi di ottimizzazione dei percorsi consentono invece di migliorare il servizio alla clientela e ridurre i tempi di trasferimento, impattando inoltre positivamente sulla riduzione delle emissioni di CO2.

Grazie a soluzioni di Field Service Management, Field Collaboration o dotate di funzionalità geospaziali avanzate, le aziende possono:

ottimizzare le loro operazioni ed eseguire manutenzioni preventive, programmando gli interventi prima che si verifichino guasti come, ad esempio, perdite di acqua o gas.

come, ad esempio, perdite di acqua o gas. gestire i rischi legati ad eventi idrogeologici, riducendo il numero di interruzioni di servizio , grazie a strumenti che monitorano e analizzano dati ambientali

, grazie a strumenti che monitorano e analizzano dati ambientali rispondere rapidamente alle emergenze, garantire un flusso continuo di dati accurati in tempo reale e coordinare migliaia di operatori sul campo, mantenendo le infrastrutture essenziali sempre funzionanti, sfruttando il Machine Learning e il GIS.

La partnership tra Engineering e OverIT genera impatti positivi misurabili con metriche chiave per il business, come il tasso di risoluzione al primo intervento, la produttività, la continuità del servizio, il risparmio sui costi e la soddisfazione del cliente. Al contempo, favorisce operazioni sostenibili, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di carbonio e alla prevenzione di disastri ambientali, garantendo sicurezza sul lavoro per migliaia di operatori.

