"Perseguiamo la Tech Excellence con cui accelerare la trasformazione digitale di settori fondamentali come quello della gestione del capitale umano, ormai centrale in ogni strategia aziendale", ha dichiarato Fabio Momola, Executive Vice President di Engineering.

Il Gruppo Engineering è entrato a far parte dell’ecosistema clienti di Workday, scegliendo Workday Human Capital Management (HCM), Workday Adaptive Planning, Workday Extend, Workday Recruiting, e Workday Learning.

Inizialmente la partnership ha permesso a Engineering di implementare processi più agili per la gestione delle persone, così da migliorare la propria capacità di attrarre e trattenere talenti e aumentare la redditività. Più di recente, questa collaborazione si è consolidata in una partnership ufficiale, che ha visto Engineering diventare Service Partner di Workday e primo partner europeo con headquarter in Italia.

Fabio Momola, Executive Vice President Engineering, dichiara: “Engineering ha l’ambizione di essere la più importante digital company in Italia e sta diventando sempre più il partner di riferimento dei maggiori tech player operanti nel Paese. Siamo davvero orgogliosi di aver adottato le soluzioni di Workday e di esserne diventati partner: queste scelte sono infatti in totale continuità rispetto al nostro obiettivo di perseguire la Tech Excellence con cui accelerare la trasformazione digitale di settori fondamentali come quello della gestione del capitale umano, ormai centrale in ogni strategia aziendale. Accomunati da ambiziosi piani di crescita e da una grande capacità di essere portatori di modelli digitali innovativi, Engineering e Workday condividono competenze e conoscenze per fornire ai propri clienti la forza di essere sempre pronti al «what’s next» in un mondo in costante cambiamento”.

Engineering da oltre 40 anni utilizza le sue ampie competenze digitali e la profonda conoscenza dei mercati in cui opera, per abilitare e accompagnare la trasformazione digitale dei propri clienti, permettendo loro di evolvere nel tempo. Il Gruppo utilizza Workday per migliorare la gestione dei processi interni che interessano circa 15.000 dipendenti e accelerare i profondi cambiamenti organizzativi portati avanti negli ultimi anni.

Grazie a oltre 25 anni di esperienza in ambito processi HCM, sta aumentando e aggiornando costantemente le competenze delle sue persone in Workday, con la capacità di attivare, configurare e integrare processi, creando ecosistemi digitali avanzati per i propri stakeholder. Questo ha permesso al Gruppo di diventare Service Partner e offrire ai clienti una testimonianza diretta su come la piattaforma Workday HCM possa aiutare ad anticipare e fornire alle organizzazioni gli strumenti necessari per affrontare il futuro del loro business, fornendo un’illustrazione dettagliata degli investimenti necessari per massimizzare il valore aggiunto nel tempo.

“La partnership con il Gruppo Engineering rappresenta un’entusiasmante sinergia tra due aziende che condividono ambiziose prospettive di crescita e un profondo impegno per l’innovazione”, ha commentato Fabrizio Rotondi, country manager, Italy, Workday. “La partnership mira a guidare la trasformazione digitale in settori chiave al fine di creare ambienti dinamici e innovativi che favoriscano la crescita professionale delle persone e anticipino le sfide del mondo del lavoro, sostenendo lo sviluppo e l’efficienza delle aziende”.

