Engineering ha ottenuto le autorizzazioni Antitrust e golden power per rilevare il 43,2% di Be Shaping The Future.

Engineering comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l’acquisto del 43,209% di Be Shaping The Future, essendo state ottenute tutte le autorizzazioni e i consensi richiesti dalle applicabili legislazioni. Lo comunica una nota, nella quale si indica come data del closing dell’operazione il prossimo 26 settembre.

Via libera dell’Antitrust e disco verde sul fronte del golden power per l’acquisizione da parte di Engineering del 43,209% (45,630% fully diluted delle azioni proprie) di Be Shaping the Future, di proprietà della compagine di azionisti che annovera Tamburi Investment Partners, Stefano Achermann e la società da lui controllata Innishboffin, Carlo Achermann e la società da lui controllata Carma Consulting.

Subordinatamente al completamento della compravendita, Engineering sarà obbligato a promuovere un’Opa obbligatoria sulle residue azioni ordinarie di Be per un corrispettivo pari al prezzo per azione di 3,45 euro, finalizzata a realizzare il delisting di Be.