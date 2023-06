I tre nuovi membri contribuiranno a rafforzare il carattere interdisciplinare del board grazie a competenze professionali diverse e a un solido background industriale, scientifico, accademico e istituzionale, in linea con l’ambizione del Gruppo di essere un partner strategico per il Paese e contribuire allo sviluppo dei mercati in cui opera.

Engineering ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Tre i nuovi ingressi: Maria Andrisani, Head of Capital Markets Bain Capital Private Equity (Europe), LLP, Michaela Castelli , Presidente dei Consigli di Amministrazione di Nexi e Nexi Payments e di Sea Aeroporti di Milano, ed esperta di mercati finanziari e corporate governance, Maria Cristina Messa, già Ministro dell’Università e della Ricerca e Rettrice dell’Università degli Studi-Milano Bicocca, dove attualmente è Medico ricercatore di Diagnostica per Immagini e Radioterapia.

I tre nuovi membri contribuiranno a rafforzare il carattere interdisciplinare del board grazie a competenze professionali diverse e a un solido background industriale, scientifico, accademico e istituzionale, in linea con l’ambizione del Gruppo di essere un partner strategico per il Paese e contribuire allo sviluppo dei mercati in cui opera.

A tal riguardo, il rafforzamento della governance rappresenta un ulteriore elemento di evoluzione per Engineering, guidata da poco più di un anno e mezzo dal CEO Maximo Ibarra, e con oltre 70 sedi in 14 Paesi nel mondo.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione presieduto da Gaetano Miccichè (Presidente Banca IMI) è composto come di seguito:

Gaetano Miccichè, Presidente del Consiglio di Amministrazione Maximo Ibarra, CEO & General Manager di Engineering Carlo Achermann Maria Andrisani Luca Bassi Stefano Bontempelli Giovanni Camera Fabio Cosmo Domenico Canè Michaela Castelli Vito Cozzoli Pietro Galli Maria Cristina Messa Aurelio Regina

Il profilo dei nuovi tre ingressi del cda di Engineering

Maria Andrisani è entrata in Bain Capital nel 2016, dove oggi è Head of Capital Markets Bain Capital Private Equity (Europe), LLP. Prima di entrare in Bain Capital, ha lavorato presso J.P. Morgan con cariche all’interno della divisione Investment Banking. È stata Vice President dell’European Leveraged Finance Organization.

Michaela Castelli, avvocato, attualmente Presidente dei Consigli di Amministrazione di Nexi, Nexi Payments e di Sea Aeroporti di Milano ed esperta di mercati finanziari e corporate governance.

Maria Cristina Messa, già Ministro dell’Università e della Ricerca, è Medico ricercatore di Diagnostica per Immagini e Radioterapia presso l’Università degli Studi-Milano Bicocca, di cui è stata Rettrice tra il 2013 e il 2019. Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano, è specializzata in Medicina Nucleare.