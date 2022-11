Il Gruppo Engineering acquisisce il 100% di Atlantic Technologies, azienda specializzata nella consulenza CRM, ERP e Analytics, con una forte esperienza nella pianificazione, progettazione e integrazione di sistemi informatici complessi principalmente per imprese private. Fondata nel 1997, in 25 anni di attività ha implementato più di 2000 progetti, utilizzando le migliori tecnologie Cloud in ambito ERP, CRM, HCM & Analytics.

“La Trasformazione Digitale in atto sta rivoluzionando in modo profondo e irreversibile i modelli di business di ogni settore di mercato – spiega Maximo Ibarra, CEO di Engineering – L’obiettivo di Engineering è supportare le aziende a evolversi, diventando sempre più efficienti e agili. Atlantic Technologies rappresenta per il nostro Gruppo una opportunità strategica con cui puntiamo a consolidare la Tech Excellence per i nostri clienti, attraverso lo sviluppo di percorsi di digitalizzazione in grado di innovare il business e creare valore offrendo tecnologie all’avanguardia e soluzioni best-of-breed”.

“Sono felice che Atlantic Technologies entri a far parte di Engineering, Digital Champion italiano a vocazione internazionale che ci permetterà di valorizzare e rafforzare la nostra leadership nel campo dell’ERP e del CRM – dice Marcelo Di Rosa, fondatore e Board Member di Atlantic Technologies. – Da tempo, col management, stavamo pensando al partner giusto per supportare la crescita e le ambizioni di Atlantic. Engineering è stata la scelta migliore perché ha caratteristiche che meglio si sposano con gli obiettivi di Atlantic. Io metterò a disposizione da Board Member la mia esperienza nel dare continuità al business dell’azienda e assisterla nella transizione all’interno di Engineering”.

Con l’acquisizione di Atlantic Technologies, leader internazionale nell’implementazione di Salesforce, Engineering rafforza le sue competenze nel guidare i processi di digitalizzazione delle aziende attraverso strategie che integrino una lunga e consolidata esperienza nella consulenza operativa con la capacità di identificare, selezionare e comporre le migliori tecnologie e soluzioni di mercato, curandone gestione ed evoluzione.

Atlantic rimarrà indipendente all’interno del Gruppo e potrà rafforzare le practice di Salesforce e Tableau, Oracle (incluso ERP Cloud) e Infor grazie al supporto del Gruppo Engineering forte di oltre 12.000 persone nel mondo che, con il supporto degli azionisti Bain Capital e NB Renaissance, e la guida di un nuovo management, ha l’obiettivo di diventare il più importante Digital Player italiano con prestigio internazionale.

Fabio Momola, Executive Vice President di Engineering, è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Atlantic Technologies.