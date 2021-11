Enel pronta ad investire nella fibra ottica di Ufinet in America Latina

Il Gruppo, che possiede già il 21% di Ufinet, potrebbe pagare fino a 2,1 miliardi di euro per assicurarsi la quota di maggioranza non ancora in suo possesso. Una decisione finale ancora non è stata presa.

Il Gruppo Enel si prepara a prendere il controllo di Ufinet, operatore di rete in fibra ottica in Sud America, con l’obiettivo di arrivare ad esercitare un’opzione per l’acquisto della quota del 79%, al momento detenuta dal fondo di private equity Cinven.

Secondo quanto riportato da Reuters, il Gruppo Enel, che possiede già il 21% di Ufinet, potrebbe pagare fino a 2,1 miliardi di euro per assicurarsi la quota di maggioranza non ancora in suo possesso.

Stando alle fonti, una decisione finale su come dovrà essere strutturata l’operazione finale non è stata ancora presa.

Ufinet gestisce più di 75.000 chilometri di fibra ottica nei paesi dell’America Latina, in Messico e negli Stati Uniti, portando dati in più di 2.000 tra Paesi e città.

Se non eserciterà l’opzione entro la fine dell’anno, tramite la sua controllata Enel X, il Gruppo Enel potrebbe perdere il diritto al controllo operativo congiunto dell’utility latinoamericana.

C’è una grande domanda di rete, da parte dei consumatori, con un utilizzo crescente di dati e servizi on demand, soprattutto video e tv attraverso dispositivi di connessione mobile e domestici, frutto anche dell’accelerazione impressa dalla pandemia di Covid-19 e dai relativi lockdown.

Per questo motivo, le reti stanno attirando l’attenzione degli investitori internazionali, con una spesa crescente in tecnologie, contenuti, servizi e infrastrutture.

Enel ha dichiarato più volte in passato di voler replicare in altri mercati l’esperienza fatta in OpenFiber per la diffusione della banda ultralarga in fibra.

A riguardo, il gruppo ha deciso di vendere gran parte del 50% delle sue quote in OpenFiber al fondo australiano Macquarie.

Quest’ultimo potrebbe inoltre essere un valido candidato a potenziale partner anche in Ufinet, secondo quanto affermato l’anno scorso dall’amministratore delegato Enel, Francesco Starace.

Una volta acquisito il controllo dell’operatore di rete sudamericano, Enel ha intenzione di aprire le porte ad altri acquirenti del restante 49% di quote e di investire così nuove risorse per finanziarie un ulteriore espansione.

Il Gruppo guidato da Starace è già presente da tempo in Sud America, attraverso la controllata Endesa, che ha avviato numerose attività in tutta l’America Latina e ultimamente in Colombia, con l’avvio di nuovi servizi finanziari.