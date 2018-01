Pubblicate sul sito di Lepida le graduatorie relative al secondo avviso “EmiliaRomagnaWiFi” per il WiFi libero e gratuito in tutta l’Emilia Romagna. Il bando, voluto dalla Regione e gestito da Lepida stessa, si pone come obiettivo l’attivazione di un hotspot WiFi ogni 1000 abitanti entro 2019.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell’Agenda digitale regionale, che al momento vede il nuovo servizio “EmiliaRomagnaWiFi” già accessibile in oltre 660 access point, di cui 179 forniti in seguito al primo bando di marzo 2017.

La Regione Emilia Romagna, tramite Lepida, si legge in una nota della società in house dell’ente regionale, “offre senza oneri la progettazione, la configurazione e la manutenzione degli access point, nonché la configurazione del PAL più prossimo al punto di accesso con eventuale ampliamento degli apparati, la gestione e il monitoraggio del servizio”.

Condizione necessaria per la partecipazione al bando da parte di Comuni, Province, Città Metropolitana e Unioni, continua la nota Lepida, resta quella di aver sottoscritto la Convenzione per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio.

L’avviso ha visto la candidatura di 725 punti di accesso, di cui il 41% outdoor, con la seguente distribuzione provinciale: 191 da Bologna, 3 per Forlì-Cesena, 24 da Ferrara, 104 da Modena, 26 da Piacenza, 174 da Parma, 174 per Ravenna, 26 per Reggio Emilia e 3 infine da Rimini.

L’azione è parte integrante del piano dell’Agenda digitale Emilia Romagna (Ader) che, attraverso l’investimento di 255 milioni di euro tra risorse statali, regionali e comunitarie, si legge sul portale dell’ente, porterà entro il 2020 la banda ultra larga a 30 megabit per secondo (Mbps) e a 100 megabit per secondo rispettivamente nel 100% e nell’85% del territorio dell’Emilia-Romagna.

L’Agenda è il principale elemento di programmazione della Regione e degli enti locali, “per favorire lo sviluppo territoriale della società dell’informazione. Il programma è un concreto contributo al raggiungimento dei traguardi fissati dall’Agenda digitale europea, che intende rafforzare la competitività dell’Unione europea puntando sull’innovazione, i saperi e l’economia della conoscenza”.