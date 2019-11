Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019 ha introdotto, tra le altre indicazioni, il calendario vaccinale con le nuove obbligatorietà delle vaccinazioni in età pediatrica, fissando le linee guida per garantire l’offerta delle vaccinazioni e definendo le principali funzionalità e il data set minimo dell’anagrafe vaccinale informatizzata a livello regionale.

Tra le finalità individuate nella costituzione di un’anagrafe regionale vaccinale vi sono l’omogeneizzazione dei dati gestiti e la possibilità di favorire la comunicazione/condivisione dei dati relativi all’utente, oltre che la gestione automatizzata dello storico in caso di mobilità.

In tutte le Aziende USL regionali è adottato un applicativo di anagrafe vaccinale sul quale confluiscono le vaccinazioni effettuate dal servizio di igiene e sanità pubblica e dalla pediatria di comunità. Altri servizi della Azienda USL o anche delle Aziende Ospedaliere, come ad esempio i pronto soccorso, i servizi ospedalieri, i medici di medicina del lavoro, possono essere collegati all’anagrafe vaccinale dell’Azienda Sanitaria.

Tale anagrafe, alimentata per lo più in modalità batch, era costruita con la finalità prevalente di assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle vaccinazioni effettuate.

A partire dal nuovo quadro normativo, si è così avviato il percorso di realizzazione della nuova Anagrafe Vaccinale Regionale Real Time (AVR-RT), che si configura come la banca dati completa di tutti gli eventi vaccinali degli assistiti, entrata in produzione nel febbraio 2019.

AVR-RT espone servizi di interrogazione e alimentazione in tempo reale da e verso i dipartimentali delle Aziende Sanitarie, attraverso servizi di trasmissione e di consultazione svolti con la rete backbone SOLE.

Questo consente alle anagrafi vaccinali aziendali di mantenere aggiornate le informazioni relative ai propri assistiti che abbiano effettuato vaccinazioni in altre Aziende Sanitarie della regione per avere un quadro vaccinale completo.

Le Aziende Sanitarie regionali possono quindi condividere in tempo reale – in ottemperanza alle norme sulla privacy e sulla gestione in sicurezza dei dati – le informazioni relative alle vaccinazioni dei cittadini assistiti. Oltre a offrire a tutti i soggetti vaccinatori la possibilità di consultare per ciascun assistito la situazione vaccinale completa, anche nel caso in cui l’assistito abbia effettuato le vaccinazioni su più Aziende Sanitarie, il nuovo sistema rende anche disponibile su FSE il certificato vaccinale.

L’AVR-RT viene utilizzata per i debiti informativi nazionali rappresentando la base dati regionale per il popolamento e la trasmissione di dati verso l’Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN). In questo senso si è operato nel corso del 2019 per mettere a punto tutti gli sviluppi applicativi necessari per integrare AVR-RT con AVN. La novità di questi giorni è che anche per la campagna vaccinale 2019-2020 eseguita dai Medici di Medicina Generale, in particolare per le vaccinazioni antinfluenzali e antipneumococciche, viene utilizzata AVRRT: i medici possono consultarla attraverso la propria cartella clinica, facilitando le valutazioni di appropriatezza per la somministrazione delle vaccinazioni e alimentando in tempo reale l’anagrafe con le vaccinazioni svolte.