“Quasi il 20% dei cittadini ha già effettuato la richiesta di conversione nel giro di una settimana, comodamente dal proprio computer”: aperti 145 sportelli LepidaID per la richiesta delle nuove credenziali, più di 33 mila le identità digitali già rilasciate.

Sono circa 400.000 i cittadini dell’Emilia Romagna con Fascicolo sanitario elettronico (Fse) che nella seconda metà di ottobre hanno ricevuto l’invito a migrare e convertire le proprie credenziali di accesso in identità digitali Spid di LepidaID.

Un passaggio gratuito e rapido, partito a metà ottobre 2019, che consente, oltre di accedere al Fascicolo sanitario elettronico, di poter fruire dei tanti servizi online della Pubblica Amministrazione locale e centrale.

Al momento, le identità Spid LepidaID attivate sono 33.402, a fronte di 145 sportelli a disposizione dei cittadini.

I vantaggi, hanno spiegato da Lepida, sono molteplici e la consapevolezza dei cittadini è andata crescendo col tempo, anche grazie ad eventi di condivisione e manifestazioni aperte alla partecipazione pubblica, tra cui il recente After Futuri Digitali di Bologna: “quasi il 20% dei cittadini ha già effettuato la richiesta di conversione nel giro di una settimana, comodamente dal proprio computer. Dopo la migrazione delle identità FedERa dei primi Comuni (e il perfezionamento di tutte le procedure) e l’attivazione di 145 sportelli di LepidaID, sono state avviate le azioni riguardanti l’accesso al FSE, che vede oggi circa 800.000 utenti, attraverso SPID”.

Lepida, infine, sta lavorando per attivare i primi sportelli LepidaID fuori dalla Regione, a Trento, mentre sono in corso di pianificazione le migrazioni delle altre identità pregresse FedERa, anche in vista di una loro progressiva dismissione.