Emergenza smartphone

I pericoli per la salute, la crescita e la società

Di Manfred Spitzer

Corbaccio editore

Pubblicato: settembre 2019

Pagine: 312

ISBN: 9788867006144

Prezzo: 20,00 euro

La diffusione (epidemica) dello smartphone negli ultimi anni ha mutato la quotidianità di quattro miliardi di persone come nessun’altra innovazione tecnologica al mondo. Dalla mattina alla sera, al lavoro come a casa, senza smartphone ormai ci si sente perduti.

E ormai persino i produttori e gli azionisti delle multinazionali che li producono ne raccomandano un uso sensato.

Il capo della Apple per esempio consiglia di non portare lo smartphone a scuola, Emmanuel Macron l’ha vietato e persino il governo sudcoreano ha varato da anni dei provvedimenti per difendere i più giovani dalle conseguenze più nefaste.

Lo smartphone nuoce alla salute, all’istruzione e alla società.

È ora di svegliarsi (quarta di copertina).