Chief Technology Officer,

TIM

TIM comunica che, dal 1° luglio, Elisabetta Romano entrerà a far parte del Gruppo con il ruolo di Chief Technology Officer. Riportando direttamente all’Amministratore Delegato Amos Genish, avrà la responsabilità di assicurare a livello di Gruppo l’innovazione tecnologica, l’evoluzione delle Reti e dell’Information Technology a sostegno del percorso di trasformazione digitale.

Romano ha un’esperienza trentennale nel settore delle telecomunicazioni, IT e Media, con una carriera sviluppata principalmente in Ericsson sia in Europa sia negli Stati Uniti.

Elisabetta Romano in passato è stata anche a capo della divisione TV & Media di Ericsson, con l’obiettivo a livello globale di sviluppare soluzioni e servizi innovativi per gli operatori TV e content provider. Il suo ultimo incarico era invece la responsabilità, sempre per Ericsson, della divisione Core Network focalizzata sullo sviluppo dei servizi di connettività, in particolare a quelli legati al broadband mobile connesso alla tecnologia 5G.

Si è laureata in Informatica presso l’Università degli Studi di Salerno. Ha frequentato un master Executive Program presso la Columbia University di New York.