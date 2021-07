Nuove tecnologie e contrasto alla pirateria audiovisiva a partire da efficaci campagne di comunicazione, soprattutto destinate ai più giovani. “La tecnologia si sta sviluppando finalmente per proteggere la creatività e non per favorire la pirateria, soprattutto alla luce dei cambiamenti straordinari delle abitudini degli italiani, in questo anno e mezzo, che si sono rivolti sempre di più all’offerta streaming delle piattaforme legali”, ci ha detto Egidio Viggiani, Direttore Affari Generali e Istituzionali Prima TV, in occasione della presentazione della nuova indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva nel nostro Paese.