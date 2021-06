Anche per questo n°2, Democrazia Futura ha deciso di mantenere in primo piano la propria attenzione sui temi geopolitici.

Il cambio di governo e l’arrivo a Palazzo Chigi di una personalità come quella di Mario Draghi e soprattutto la repentina brusca sterzata impressa alla comunicazione del Governo ci hanno indotto a prendere in esame quello che Carlo Rognoni ha definito “effetto Draghi”, in un quadro di profonda crisi di legittimazione del mondo politico e delle forze politiche trasformatesi, secondo il professor Gianfranco Pasquino, in un vuoto contenitore “pigliatutti”.

Stefano Rolando e Guido Barlozzetti hanno dedicato alla comunicazione politica e allo stile del nuovo Premier due ponderosi scritti.

Ma come al solito Democrazia Futura dedica i primi pezzi ai temi più propriamente geopolitici e di politica estera: agli Stati Uniti della nuova amministrazione democratica con Giampiero Gramaglia, assieme alla sua politica estera, che secondo Massimo De Angelis potrebbe destabilizzare i delicati equilibri attuali con l’Europa e quelli interni, dopo il Sofagate.

Introduce e modera

Stefano Rolando, professore IULM Milano

Partecipano

Guido Barlozzetti , Giornalista e Studioso del cinema

, Giornalista e Studioso del cinema Massimo De Angelis , Giornalista e Saggista

, Giornalista e Saggista Giampiero Gramaglia , Direttore Democrazia Futura

, Direttore Democrazia Futura Gianfranco Pasquino , Politologo e Accademico dei Lincei

, Politologo e Accademico dei Lincei Carlo Rognoni, Giornalista già Vice Presidente del Senato

