Economia circolare, pubblicato il Decreto Inerti. Gava: “Svolta importante”

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Inerti, la misura che si propone di alleggerire i costi degli scarti di lavorazione all’industria edile, recuperando i materiali utilizzati. La normativa sostituisce il decreto del 2022 sull’End Of Waste.

Estratto dell’articolo pubblicato originariamente sulla testata giornalistica Energia Italia News

Svolta per il settore dell’economia circolare

Il decreto Inerti, ossia il provvedimento che stabilisce i criteri per il recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione o di altri rifiuti di origine minerale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ad annunciarlo è il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava, che parla di una svolta importante per il settore dell’economia circolare.

Superate le criticità del passato

Atteso dal settore, il nuovo regolamento supera infatti le criticità del passato, agevolando la reimmissione dei rifiuti da costruzione e demolizione sul mercato e alleggerendo gli oneri per gli operatori. Si tratta di una misura strategica per un Paese come l’Italia, che soffre la carenza di materie prime. La possibilità di riciclare gli scarti di lavorazione delle attività edili rappresenta un’opportunità soprattutto per le imprese che operano nel comparto della costruzione, demolizione, ma anche dell’industria estrattiva e della produzione di bitumi o calcestruzzi.

Leggi il resto della notizia sulla testata Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz