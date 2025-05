Costi energia, Pichetto e Ribeira promettono un nuovo “pacchetto”normativo entro l’estate

Dallo stop all’importazione del gas russo, alla questione del contenimento dei prezzi dell’energia, alla diversificazione delle fonti per soddisfare l’ingente domanda energetica dei data center. I temi toccati dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e da Teresa Ribeira, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea, nell’incontro al vertice tenutosi in occasione della Giornata della Biodiversità, sono quelli caldi dell’attuale panorama energetico internazionale, legati principalmente alla competitività dell’industria europea .

“La competitività è strettamente connessa a un uso intelligente delle risorse, e al controllo su un sistema energetico che non dipenda da ciò che non produciamo, come accade con i combustibili fossili. Questo crea difficoltà aggiuntive per le nostre società.

Per rafforzare i nostri obiettivi, modernizzare l’industria ed essere attrattivi per gli investitori, è essenziale sviluppare un sistema energetico più efficace, sia a livello europeo che nazionale, collaborando anche con i nostri partner affini. Con il Ministro abbiamo discusso delle principali sfide per l’Europa, della necessità di continuare a investire in innovazione e nello sviluppo di industrie fondamentali, e di come sfruttare appieno le opportunità per raggiungere i nostri obiettivi climatici e di adattamento al cambiamento climatico” ha spiegato Ribeira.