Ecobonus auto, restano soltanto 100 milioni di euro nel 2021

La giornata in pillole. Nel Dl fiscale, per quanto riguarda l’ecobonus auto, soltanto 100 milioni di euro disponibili con un taglio del 200% rispetto all’ultima bozza. Eppure la riduzione delle emissioni climalteranti nella mobilità e nei trasporti è al primo posto nella strategia nazionale di transizione ecologica.

Green pass nella PA, il ministro Renato Brunetta non riscontra criticità con l’entrata in vigore odierna del certificato verde obbligatorio e annuncia novità sullo smart working entro gennaio.

Digital divide, Per ridurlo del 50% a livello globale servono 2 trilioni di dollari entro il 2025.

Dl Fisco: ecobonus auto, solo 100 milioni di euro nel 2021

di Flavio Fabbri

Nella bozza di decreto di ieri c’erano 300 milioni di euro per l’ecobonus auto. Oggi l’incentivo scende a soli 100 milioni di euro.Leggi l’articolo

Green pass in Pa, Brunetta: “No criticità. Lo smart working sarà regolato”

di Luigi Garofalo

Il ministro: “L’attività di monitoraggio non segnala criticità”. Brunetta spiega che lo smart working non è finito del tutto oggi nella Pa.Leggi l’articolo

Divario digitale: internet un lusso per 3,2 miliardi di persone

di Flavio Fabbri

Per ridurre del 50% il divario digitale globale nell’accesso a internet e i suoi servizi servono 2 trilioni di dollari entro il 2025.Leggi l’articolo

Internet, metà della popolazione globale è fuori dalla Rete. Cause e prospettive

di Edoardo Stigliani

3,8 miliardi di persone sono tagliate fuori dalla mancanza di alfabetizzazione e competenze necessarie per usare Internet. L’analisi.Leggi l’articolo

DAZN, Genoa e Sampdoria alleate: chiesti controlli sulla audience

di Paolo Anastasio

Dati di ascolto non certificati e numero di abbonati tenuto riservato: in ballo un bonus di 150 milioni di euro per i club di Serie A.Leggi l’articolo

Francia: giudici condannano lo Stato per danno ambientale

di Flavio Fabbri

Tribunale di Parigi concede 14 mesi di tempo al Governo per rimediare alle milioni di tonnellate di CO2 emesse in eccesso.Leggi l’articolo

5G ‘esagerato’ negli Usa, quando il marketing supera la realtà

di Paolo Anastasio

Gli operatori Usa pubblicizzano in maniera esagerata le prestazioni e la diffusione della rete 5G in forte contrasto con il quadro reale.Leggi l’articolo

Microsoft chiude LinkedIn in Cina: ambiente troppo ‘difficile’

di Paolo Anastasio

Dopo sette anni Microsoft decide di chiudere il social network per la ricerca di lavoro a causa della stretta di Pechino sul web.Leggi l’articolo

Bollette alte ad Ottobre? Ecco come risparmiare fino al 70%

di Davide Raia

Ecco, quindi, come fare per contrastare le bollette alte di ottobre sfruttando le risorse del Mercato Libero per risparmiare.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. La casa del futuro: il Bauhaus e oltre

di Roberto Cresti

Breve storia di un’utopia nata a Weimar: il Bauhaus e oltre, da Walter Gropius a Hannes Meyer sino a Ludwig Mies van der Rohe.Leggi l’articolo

Come organizzare al meglio un evento online (settima parte)

di Neosperience

Analizziamo la gestione del Follow-up, in particolare la raccolta dei contatti e la diffusione dei contenuti prodotti nel webinar.Leggi l’articolo

Rai, Netflix e TikTok: confronto su Far West del web e ‘parental control’

di Angelo Zaccone Teodosi

Interessante convegno promosso dal Mercato Audiovisivo Internazionale (Mia): convitato di pietra l’Agcom.Leggi l’articolo

