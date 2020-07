Ecobonus, altri 50 milioni sul piatto. Prenotazioni al via dal 1° agosto

Complessivamente, per il biennio 2020-2021, saranno disponibili 350 milioni di euro di ecobonus per acquistare veicoli elettrici e a basse emissioni inquinanti. All’incentivo il venditore potrà aggiungere un ulteriore sconto di 2.000 euro.

Domani 1° agosto 2020 partiranno i contributi per l’ecobonus e sarà possibile prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici a basse emissioni inquinanti direttamente sul sito dedicato ecobonus.mise.gov.it.

In tutto il Governo, tramite il decreto Rilancio, ha messo a disposizione dei cittadini 100 milioni di euro di fondi per il 2020 e 200 milioni per il 2021.

Nel decreto però sono stati stanziati altri 50 milioni di contributi per l’ecobonus da spendere sempre per l’acquisto di veicoli a basse emissioni categoria M1.

È stata inoltre ampliata la lista di veicoli per i quali è possibile richiedere il contributo: “che potrà arrivare fino a 8 mila euro per l’acquisto con rottamazione e fino a 5 mila euro per l’acquisto senza rottamazione”.

All’ecobonus si potranno aggiungere ulteriori sconti fino a 2 mila euro, che verranno concessi direttamente dai venditori.

Sempre da domani 1° agosto si potranno prenotare online anche i contributi per l’acquisto di veicoli senza dover consegnare un veicolo per la rottamazione.

In quest’ultimo caso, il contributo applicato sarà del 30% del prezzo di acquisto fino a massimo 3.000 euro, mentre è del 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 4.000 euro con la rottamazione.

Ecobonus che potrebbe dare ulteriore spinta ad un mercato italiano delle auto elettriche, ad esempio, che, nonostante il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, da gennaio a giugno 2020 ha visto un incredibile aumento delle vendite pari al +100% rispetto al 2019.