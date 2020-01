Di Maurizio Melis

Il Sole 24 Ore editore

Pubblicato: dicembre 2019

Pagine: 120

ISBN: 9788863454239

Prezzo: 16,00 euro

Veicoli elettrici, EREV, bifuel, full hybrid, plug-in: il mondo dell’auto sta per cambiare. E tutto avverrà piuttosto rapidamente. Stanno per fare la loro comparsa sul mercato numerosi nuovi modelli di auto elettriche e ibride.

Altre tecnologie già da tempo mature, come il gpl e il metano, si diffonderanno maggiormente e troveranno nuove applicazioni, per esempio sui motori diesel. Ma, come sempre, quando la scelta si amplia si fa anche più difficile.

Così, ogni tipo di viaggiatore dovrà orientare la propria scelta su certi modelli piuttosto che su altri e capire punti di forza e di debolezza di ogni tecnologia. Che il libro spiega in modo semplice e da un punto di vista molto pragmatico.

(Dalla quarta di copertina)

Maurizio Melis, è conduttore radiofonico e divulgatore di scienza e tecnologia. Conduce la trasmissione quotidiana “Smart City, Voci e Luoghi dell’Innovazione” su Radio 24 – Il sole 24 Ore. Per Radio24 è stato inoltre autore e conduttore di altri format tra cui la rubrica dedicata all’efficienza energetica e alle rinnovabili “Mr Kilowatt”.