Ecco quali saranno le 10 caratteristiche dell’iPhone 15

Apple dovrebbe presentare la serie iPhone 15 a settembre, con l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max (che potrebbe anche chiamarsi iPhone 15 Ultra) destinati a sostituire l’iPhone 14 e i suoi fratelli come i migliori iPhone in circolazione.

Cerchiamo di andare a vedere quali sono le caratteristiche del nuovo iPhone 15 che contribuiscono a renderlo uno degli smartphone più costosi di sempre.

Batteria

Secondo il leaker RGcloudS la linea iPhone 15 in arrivo nei prossimi mesi sarebbe dotata di batterie con struttura impilata. In quelle standard, i tre elementi principali (anodo, catodo e separatore) sono tre sottili fogli arrotolati uno sopra l’altro. In questo tipo di batterie, invece, il separatore è piegato a zig-zag e occupa meno spazio nella batteria, e quindi c’è più spazio per aumentarne la capacità grazie a una maggiore densità energetica. Inoltre, questo tipo di disposizione fa sì che le temperature vengano dissipate in maniera più uniforme, evitando di concentrarle in un unico spazio e prolungandone la longevità.

2. Addio ai tasti fisici per l’Iphone

È molto probabile che l’iPhone 15 Pro e Ultra possano essere il primo smartphone di casa Apple a non avere dei tasti fisici. Secondo alcune indiscrezioni dovrebbero sparire il bilanciere del volume e il tasto di accensione. Verranno sostituiti da dei pulsanti a sfioramento, che potranno essere attivati con la pressione del dito.

3. Dynamic Island

Alcune indiscrezioni riferiscono che su tutti gli iPhone 15 dovrebbe sbarcare il Dynamic Island, che prenderà il posto del vecchio notch sporgente. La nuova isola a forma di pillola, che è stato inserito nella parte superiore dell’iPhone 14 pro, costituisce la nuova soluzione attraverso la quale la Apple ha voluto unire il ritaglio nel quale viene ospitata la fotocamera anteriore con il resto dell’interfaccia utente.

4. La seconda fotocamera

Altra novità molto importante e visibile è la seconda fotocamera frontale, che permetterà un bel salto in avanti per la qualità dei selfie. La soluzione era già stata sperimentata dai concorrenti di Apple in passato. Questa però per la Mela costituisce una novità assoluta.

5. Porta USB-C

La porta USB-C è una novità resa obbligatoria dall’Unione europea. A confermare la sua presenza è stato Greg Joswiak, vice presidente senior del marketing Apple, che ha spiegato che questa novità si è resa necessaria per poter vendere gli smartphone dal 2024.

La porta USB-C sarà obbligatoria per gli smartphone venduti in Europa: gli iPhone l’avranno dal prossimo anno.

7. WiFi 6E per l’iPhone

Sicuramente una novità particolarmente importante per tutti gli utenti è l’introduzione del WiFi 6E. L’iPhone, in questo modo, non rimarrebbe indietro rispetto agli smartphone Android, che da un po’ di tempo propongono questo tipo di connessione.

Il WiFi 6E non è, comunque, previsto per tutte le linee di iPhone 15, ma solo per i Pro e Pro Max. Gli iPhone 15 base e i Plus continueranno ad offrire il classico WiFi 6.

8. Chip A17 Bionic

È stato confermato il salto al nuovo chip A17 Bionic: la novità, però, riguarderà unicamente i modelli Pro, come era già accaduto per gli iPhone 14.

9. La Ram

L’intera gamma di iPhone 15 dovrebbe ricevere più GB di RAM per consentire ai telefoni di lavorare sotto pressione in maniera più fluida.

10. Cambio di denominazione

Il nuovo iPhone 15 Ultra cambierà denominazione: Apple ha intenzione di differenziare il pubblico di riferimento, andando ad introdurre delle differenze tra i due modelli top di gamma.