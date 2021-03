Non esiste un albo professionale per i Data Protection Officer. Tra i corsi di formazione, quello organizzato da Labor Project, giunto alla 46esima edizione, della durata di 80 ore da seguire in live webinar.

Il DPO è designato (art. 37 del GDPR) dal titolare o dal responsabile del trattamento, in base ad un contratto.

La formazione

Per essere nominato DPO di un’azienda pubblica o privata è fondamentale l’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di data protection e privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento.

Il live webinar

Dunque, come formarsi per diventare consulenti ed i referenti Privacy delle aziende nel settore pubblico e privato che intendono specializzarsi e ricoprire in futuro il ruolo di Data Protection Officer?

Tra i corsi di formazione, vi segnaliamo quello organizzato da Labor Project, giunto alla 46esima edizione, della durata di 80 ore da seguire in live webinar.

