Un’occasione di formazione gratuita sui temi della protezione dei dati, con focus specifici su tutti gli aspetti del Regolamento UE 679/2016, dedicata ai Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) operanti presso i soggetti pubblici. L’opportunità è offerta dal Garante per la protezione dei dati personali che, nell’ambito del progetto formativo transnazionale T4Data, ha realizzato oltre 30 webinar che sono da oggi disponibili su una piattaforma formativa e-learning sviluppata ad hoc grazie alla collaborazione, per la parte tecnologica, del Politecnico di Milano.

La partecipazione al corso online, conformemente ai requisiti del progetto T4Data, è riservata esclusivamente ai RPD dei soggetti pubblici i cui nominativi sono stati comunicati attraverso la procedura attivata sul sito web istituzionale del Garante in base all’articolo 37, paragrafo 7. Per accedere ai webinar sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo web https://www.t4data.gpdp.it e creare un account seguendo le indicazioni fornite sulla pagina di registrazione, che prevedono anche l’inserimento delle coordinate identificative del RPD fornite all’atto della comunicazione dei dati al Garante (numero di protocollo a 11 cifre indicato nella mail di conferma inviata dal Garante al soggetto che ha effettuato la comunicazione del RPD e indirizzo email di contatto riportato nella comunicazione al Garante).

Ogni webinar approfondisce aspetti particolari della disciplina sul trattamento dei dati personali. Il programma formativo è articolato in 4 moduli principali: “I fondamentali della protezione dei dati”, “Il Responsabile della Protezione dei Dati”, “Il toolkit del RPD” e “Approfondimenti”. Ogni modulo comprende un numero variabile di webinar, che potranno essere fruiti linearmente o secondo le modalità scelte dai partecipanti, grazie alla flessibilità della formazione online.

Le lezioni sono tenute da dirigenti e funzionari del Garante esperti delle materie trattate. Sulla piattaforma, oltre ai video-corsi (prodotti dal Garante utilizzando risorse interne), saranno disponibili le slides presentate dai docenti, eventuali materiali di approfondimento e link utili. Saranno inoltre messi a disposizione test di auto-valutazione per consentire ai partecipanti di verificare autonomamente la comprensione dei contenuti fruiti. La fruizione dei webinar non prevede procedure di monitoraggio o valutazioni da parte del Garante

Oltre ai webinar, il progetto T4Data offre altri importanti strumenti formativi per i RPD dei soggetti pubblici, come un ciclo di seminari locali organizzati in tutta Italia e un manuale per supportare i RPD nell’applicazione del Regolamento Ue 2016/679.

Tutte le informazioni sul progetto T4Data e sugli eventi previsti sono disponibili sulla pagina: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/t4data.