Dove pagare le bollette online e perché può essere più conveniente

Uno degli elementi principali legati alla gestione delle proprie forniture di energia elettrica e gas naturale è rappresentato dal pagamento delle bollette. Ogni fornitore segue specifiche tempistiche per quanto riguarda l’emissione delle fatture e gli utenti devono adeguarsi effettuando i pagamenti rispettando le date di scadenza fissate dal fornitore stesso.

Di norma, le bollette di luce e gas vengono emesse ogni 2-3 mesi. La frequenza può cambiare in base al fornitore ed è, quindi, importante prestare sempre la massima attenzione ai pagamenti ed alle relative date di scadenza.

Gli utenti hanno a disposizione diverse opzioni per effettuare il pagamento delle bollette di luce e gas.

Dopo aver ricevuto la bolletta cartacea, consegnata dal fornitore tramite posta ordinaria (con un costo extra che va a sommarsi agli costi della fattura emessa dal fornitore) oppure inviata in versione digitale all’indirizzo di posta elettronica dell’utente, bisognerà effettuare il pagamento scegliendo tra una delle modalità messe a disposizione dal fornitore.

Come pagare le bollette

Ancora oggi, tantissimi utenti sono soliti pagare la bolletta (in contanti o con carta di pagamento) recandosi ad uno sportello di un ufficio postale oppure presso un punto vendita abilitato che si occupa di pagamenti e, quindi, anche dei pagamenti delle bollette energetiche (tabaccherie, ricevitorie etc.).

Ci sono però due metodi alternativi che permettono di pagare le bollette in modo sicuro e rapido, evitando le inutili perdite di tempo legate all’obbligo di dover recarsi fisicamente in un ufficio postale, o in un punto convenzionato, per effettuare il pagamento.

La prima opzione è rappresentata dalla possibilità di pagare le bollette online. Si tratta di una soluzione molto comoda che può rappresentare la scelta ideale per tutti gli utenti che vogliono tenere sotto controllo i pagamenti, evitando soluzioni di pagamento automatiche.

Il pagamento online delle bollette permette di saldare la fattura in modo molto rapido, senza dover necessariamente recarsi in un ufficio postale o in un qualsiasi altro punto vendita convenzionato.

La seconda opzione, probabilmente la più interessante e sicuramente la più conveniente, è rappresentata dalla domiciliazione della fornitura. In questo modo, l’utente può impostare il pagamento automatico delle bollette sul conto corrente o su carta di credito, evitando il rischio di dimenticare di effettuare un pagamento. Si tratta di un’opzione che permette di evitare i costi di commissione legati al pagamento del bollettino postale.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul pagamento delle bollette online e sulla domiciliazione e come fare a scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Pagare le bollette online

Il pagamento delle bollette tramite procedura online è, senza dubbio, una delle principali opzioni da considerare per effettuare il saldo delle varie fatture emesse dal proprio fornitore.

A disposizione degli utenti ci sono varie strade per poter eseguire il pagamento online di una bolletta. In linea di massima, è necessario avere a disposizione il bollettino postale con tutti i dati del pagamento ed uno strumento di pagamento valido.

Una delle prime strade da seguire per pagare una bolletta online è rappresentata dai servizi di home banking e mobile banking che le banche mettono a disposizione dei propri clienti.

Chi ha un conto corrente con accesso a questi servizi, nella stragrande maggioranza dei casi, potrà effettuare il pagamento online di una bolletta semplicemente individuando la sezione riservata a questa tipologia di pagamento del proprio servizio di home banking o mobile banking.

L’importo della bolletta verrà addebitato direttamente sul conto corrente, utilizzando quindi i fonti presenti. La procedura è davvero molto semplice ed è in pochi secondi sarà possibile pagare anche più bollette.

Bisogna sottolineare che il pagamento tramite la propria banca prevede una commissione, solitamente pari alla commissione che viene richiesta per il pagamento della bolletta in un ufficio postale o presso un punto di pagamento abilitato.

Tra le opzioni per il pagamento online delle bollette troviamo anche i servizi predisposti direttamente dai fornitori. Molte aziende impegnate nel mercato energetico italiano, infatti, consentono di effettuare il pagamento delle bollette direttamente dal sito ufficiale o dall’app.

Per effettuare tale pagamento basterà effettuare l’accesso con il proprio account (o registrarsi). Per il saldo della fattura si dovrà utilizzare una carta di pagamento abilitata agli acquisti online. Alcuni fornitori accettano anche strumenti di pagamento alternativi come PayPal. Anche in questo caso potrebbero essere previste commissioni.

Scegliere di pagare online una bolletta è, sicuramente, un’opzione molto comoda. L’utente che opta per questa strada dovrà comunque ricordarsi di effettuare il pagamento nei tempi richiesti dal fornitore. Da notare, inoltre, che bisognerà sempre considerare la presenza di possibili commissioni che faranno incrementare l’importo finale da pagare.

Domiciliare la bolletta è la soluzione più conveniente

Per semplificare le procedure di pagamento ed evitare costi aggiuntivi (come le commissioni previste al pagamento del bollettino), la soluzione più conveniente a disposizione degli utenti è la domiciliazione della bolletta. Fornendo le coordinate IBAN del proprio conto corrente, infatti, l’utente riceverà degli addebiti periodici di importi pari all’importo della bolletta.

In questo modo, la procedura di pagamento sarà sensibilmente più semplice (di fatto il pagamento della bolletta viene automatizzato) e non ci saranno i rischi di dimenticarsi di pagare. Nel caso in cui la banca non applichi commissioni agli addebiti diretti di questo tipo (la maggior parte delle banche non prevedono tali commissioni) non saranno previsti costi aggiuntivi per gli utenti.

Optare per la domiciliazione di una bolletta è, quindi, una soluzione decisamente conveniente e comoda. Si tratta di una soluzione da considerare con molta attenzione in quanto offre all’utente la possibilità di semplificare al massimo l’intera procedura di pagamento di una bolletta, evitando costi extra e le perdite di tempo legate al pagamento del tradizionale bollettino postale.

Nuove offerte luce e gas: le soluzioni più convenienti prevedono la domiciliazione

La domiciliazione bancaria permette di semplificare, notevolmente, il sistema di pagamento delle bollette. Per questo, molti fornitori richiedono espressamente agli utenti quest’opzione come metodo di pagamento. Alcune offerte, infatti, sono disponibili solo con domiciliazione mentre altre propongono condizioni tariffarie più vantaggiose (ad esempio sconti aggiuntivi sul prezzo dell’energia) per chi rinuncia al bollettino postale.

Per scoprire le migliori tariffe luce e gas del momento, ricordiamo, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it che mette a disposizione dell’utente una panoramica completa delle migliori soluzioni da attivare per dare un taglio netto alle bollette. Consultando il comparatore si potrà notare come, nella maggior parte dei casi, le offerte più vantaggiose richiedono la domiciliazione della fattura.

Il risparmio garantito dalla domiciliazione sommato alla rinuncia alla ricezione delle bollette cartacea ha un impatto piccolo ma significativo sui costi delle forniture. Il costo medio di una bolletta cartacea inviata dal fornitore all’utente è di circa 1.5 Euro ed anche la commissione richiesta per il pagamento di un bollettino, ad esempio in un ufficio postale, è di circa 1.5 Euro.

Scegliendo il pagamento “tradizionale” (bollettino cartaceo da pagare con una commissione) si pagheranno 3 Euro in più per ogni bolletta. Moltiplicando questo valore per il numero di bollette ricevute in un anno (almeno 10-12 considerando solo luce e gas e non la fornitura d’acqua o la bolletta del telefono fisso) sarà facile verificare la spesa aggiuntiva legata a queste soluzioni ed il risparmio che può garantire una domiciliazione.