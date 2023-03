Dopo le big tech anche anche le grandi compagnie di consulenza annunciano i primi tagli del personale. Accenture, leader mondiale del settore, ha annunciato ieri che taglierà 19mila posti di lavoro, circa il 2,5% della sua forza lavoro totale, nel corso dei prossimi 18 mesi.

I tagli, annunciati ieri nel corso della conference call sui nuovi risultati trimestrali, costeranno ad Accenture circa 1,5 miliardi di dollari fra le spese di fine rapporto e quelle per “consolidare lo spazio negli uffici”. Una mossa per assicurare, spiegano i vertici della società, che l’azienda mantenga i suoi target di redditività di lungo termine in un contesto di inflazione elevata.

Accenture: i risultati economici

L’annuncio arriva nonostante il gruppo ha visto aumentare in Europa, nel secondo trimestre fiscale del 2023 chiuso a febbraio, i ricavi del 6% a 5,3 miliardi di dollari (+12% in valute locali).

La ceo di Accenture, Julie Sweet, ha posto l’accento anche sui risultati raggiunti in Italia: “In Europa i ricavi sono cresciuti del 12% in valuta locale grazie al settore bancario, capital markets, e public services. Nello specifico, la crescita è guidata da Italia, Germania e Francia”. In Europa il gruppo ha visto un reddito operativo che, a febbraio 2023 ha superato i 573 milioni di dollari rispetto agli oltre 531 milioni registrati nel 2022, con una crescita di più di 42 milioni. L’Europa è il secondo mercato di riferimento del gruppo dopo quello del Nord America.

Società di consulenza: anche McKinsey e Kpmg tagliano

L’azienda ha 5 sedi principali in Italia: a Milano, Roma, Torino, Napoli e Cagliari, oltre a diversi uffici sul territorio nazionale dove conta oggi circa 20.000 dipendenti nel nostro paese.. Negli ultimi tre anni, Accenture ha assunto 7.500 persone.

Con i tagli di Accenture si allunga l’elenco delle società di consulenza che hanno rivisto la propria forza lavoro alla luce della maggiore incertezza dell’economia. McKinsey ha già annunciato che ridurrà 2mila posti, mentre Kpmg si appresta a eliminare 700 posti negli Stati Uniti e 200 in Australia.