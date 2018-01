Presidente,

Comitato media e minori

Lo scorso 8 gennaio, il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha nominato Donatella Pacelli presidente del Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, (meglio conosciuto come Comitato Media e minori), l’ente di controllo dei contenuti televisivi e di verifica di eventuali violazioni del Codice che, se accertate, vengono poi trasmesse all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Classe 55′, Donatella Pacelli vanta una lunga carriera in ambito accademico. Professore ordinario all’università Lumsa, è Presidente del Corso di Laurea in Scienze della comunicazione. Dal 2000 è’ membro della commissione scientifica per l’assegnazione dei fondi di Ateneo a progetti di ricerca e a pubblicazioni; membro della Commissione per la mobilità Erasmus e di quella per il riconoscimento di Stage e tirocinio, coordinatore della commissione per la Riforma universitaria per la ristrutturazione dell’organizzazione didattica delle lauree della classe 14 e delle LS delle classi 13 e 73. E’ membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in“Sociologia della cultura e dei processi politici” (La Sapienza); e del Dottorato di ricerca in “Scienze della comunicazione e organizzazioni complesse” (LUMSA),

Dal 2006 è membro del collegio dei docenti della Scuola Dottorale in ”Culture della trasformazione della città e del territorio” (Roma tre)

Laureata in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma, nel 1986 consegue il Diploma nella Scuola di perfezionamento in “Sociologia e Ricerca Sociale” presso la Facoltà di Scienze Statistiche e attuariali dell’Università La Sapienza di Roma.