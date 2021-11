Registrati per partecipare alla Conferenza Internazionale "5G Italy - A European Perspective. PNRR, Investimenti, Mercato, Ricerca, Competenze e Crescita". 30 novembre, 1 - 2 dicembre 2021, Sala Capranichetta - Hotel Nazionale, Piazza Monte Citorio - Roma.

Si rinnova l’appuntamento annuale con 5G ITALY, che si è confermata, nel corso degli anni, la manifestazione italiana più rilevante dedicata al 5G e alle sue molteplici aree di applicazione. La Conferenza è promossa ed organizzata dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni).

“5G Italy – a European Perspective. PNRR, Investimenti, Mercato, Ricerca, Competenze e Crescita” è il titolo della 4^ edizione di 5G Italy che si terrà con la modalità ibrida on line su www.5GItaly.eu e on site 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2021 presso la Sala Capranichetta e la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale in piazza di Monte Citorio.

La sfida del PNRR e fondi per l’infrastruttura TLC

Anche l’edizione 2021 di 5G ITALY rappresenterà un’occasione di confronto e di approfondimento sulle attuali sfide tecnologiche.

La rete di TLC e il 5G costituiscono il tessuto nervoso delle comunicazioni elettroniche e saranno indispensabili per sostenere il processo di transizione digitale necessario alla crescita del Paese.

Sarà questo il cuore delle tematiche della Conferenza con un focus sull’Italia, sull’Europa e sui programmi di spesa del PNRR, che prevede l’allocazione di importanti risorse per la digitalizzazione del Paese.

Sono attesi gli interventi dei rappresentanti del governo, delle autorità regolatorie, delle imprese, delle università, dei centri di ricerca e dei consumatori.

5G Italy è promosso ed organizzato dal CNIT (il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, ente non-profit riconosciuto dal MIUR). Il CNIT svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell’ampio settore dell’ICT: consorzia 38 università pubbliche, dispone di 6 Laboratori Nazionali con oltre 100 ricercatori e ad esso afferiscono oltre 1.300 professori e ricercatori.