Si rinnova l’appuntamento annuale con 5G ITALY, che si è confermata, nel corso degli anni la manifestazione italiana più rilevante dedicata al 5G e alle sue molteplici aree di applicazione. La Conferenza è promossa ed organizzata dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni).

5G Italy, come seguire online la 4^ edizione

“5G Italy – a European Perspective. PNRR, Investimenti, Mercato, Ricerca, Competenze e Crescita” è il titolo della 4^ edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si terrà con la modalità ibrida on line su www.5GItaly.eu e on site nella Capitale per tre giorni: 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2021, presso la Sala Capranichetta e la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale in piazza di Monte Citorio. La partecipazione in sala è consentita solo su invito personale da parte dell’organizzazione.

Per seguire online la Conferenza registrati su www.5GItaly.eu

La sfida del PNRR e fondi per l’infrastruttura TLC

Anche l’edizione 2021 di 5G ITALY rappresenterà un’occasione di confronto e di approfondimento sulle attuali sfide tecnologiche.

La rete di TLC e il 5G costituiscono il tessuto nervoso delle comunicazioni elettroniche e saranno indispensabili per sostenere il processo di transizione digitale necessario alla crescita del Paese.

Sarà questo il cuore delle tematiche di 5G ITALY 2021 con un focus sull’Italia, sull’Europa e sui programmi di spesa del PNRR, che prevede l’allocazione di importanti risorse per la digitalizzazione del Paese.

L’agenda (in aggiornamento)

Sono attesi gli interventi dei rappresentanti del governo, delle autorità regolatorie, delle imprese, delle università, dei centri di ricerca e dei consumatori.

Tra gli altri, hanno già confermato la loro partecipazione:

Anna Ascani, Sottosegretario, Mise

Vincenzo Amendola, Sottosegretario, Affari Europei

Roberto Baldoni, DG, Agenzia Cybersicurezza Nazionale

Franco Bassanini, Presidente, Open Fiber

Marco Bentivogli, Base Italia

Aldo Bisio, CEO, Vodafone

Nicola Blefari Melazzi, Direttore, Cnit

Enrico Boccardo, Presidente, CFWA

Elena Bottinelli, Gruppo San Donato

Enza Bruno Bossio, Camera dei Deputati

Marco Bussone, Presidente, Uncem

Maria Chiara Carrozza, Presidente, CNR

Diego Ciulli, Google

Maurizio Dècina, Professore Emerito, Politecnico di Milano

Claudio De Vincenti, Presidente, Aeroporti di Roma

Giovanni Ferigo, CEO, INWIT

Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo

Jeffrey Hedberg, CEO, WINDTRE

Hu Kun, Presidente, ZTE Western Europe

Giacomo Lasorella, Presidente, AGCOM

Nico Losito, VP, IBM Technology

Stefano Mele, Partner, Gianni&Origoni

Fabrizia Montefiori, Presidente, Tiesse

Giorgio Mulè, Sottosegretario, Difesa

Alessio Murroni, Cambium Networks Italy

Luigi Nicolais, Università di Napoli, Federico II

Mario Nobile, DG, Mims

Antonio Palmieri, Camera dei Deputati

Luigi Paganetto, Università di Roma, Tor Vergata

Piero Poccianti, Presidente, Associazione italiana Intelligenza Artificiale

Beniamino Quintieri, Università di Roma, Tor Vergata

Paolo Ravazzani, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Remo Ricci, CEO, JMA Teko

Valerio Romano, Accenture

Agostino Santoni, Presidente, Confindustria Digitale

Camilla Sebastiani, Capo Segreteria Tecnica, Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale

Antonio Sassano, Presidente, Fondazione Ugo Bordoni

Adolfo Urso, Presidente, COPASIR

Wojciech Wiewiórowski, European Data Protection Supervisor

Colin Wilcock, Chairman, 6G-IA

5G Italy è promosso ed organizzato dal CNIT

5G Italy è promosso ed organizzato dal CNIT (il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, www.cnit.it, ente non-profit riconosciuto dal MIUR). Il CNIT svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell’ampio settore dell’ICT: consorzia 38 università pubbliche, dispone di 6 Laboratori Nazionali con oltre 100 ricercatori e ad esso afferiscono oltre 1.300 professori e ricercatori.

