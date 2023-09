Non sono passati in Commissione al Senato entrambi gli emendamenti al Dl Asset per l’introduzione di una contribuzione a carico delle Big Tech per finanziare le reti Tlc.

Non sono passati in Commissione entrambi gli emendamenti al Dl Asset per l’introduzione di una contribuzione a carico delle Big Tech, la cosiddetta tassa su Internet (o fair share), per finanziare l’adeguamento delle reti di Tlc alla crescita del traffico dati e per l’implementazione di infrastrutture di nuova generazione, nonché per la sicurezza delle reti.

Ieri le Commissioni riunite Ambiente e Industria del Senato hanno concluso l’esame del Dl Asset terminando la votazione degli emendamenti presentati dalle forse politiche. Il testo, così come modificato dalle Commissioni, è atteso oggi in Aula alle 10,00. Durante l’esame l’emendamento 26.0.3 a firma dei senatori Damiani e Gasparri risulta ritirato mentre quello della senatrice Fregolent risulta respinto o decaduto.

In buona sostanza, gli emendamenti proponevano l’introduzione di una tassa su Internet per le Big Tech responsabili di almeno il 5% del traffico dati e con l’esclusione dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia. Ma la proposta è decaduta.