Il mercato mondiale dei pagamenti digitali B2B

Cresce il mercato dei pagamenti digitali in chiave fintech, in particolare i servizi Business-to-Business (B2B) payments, favoriti dallo sviluppo dei digital wallet, soprattutto nei mercati emergenti.

Secondo il nuovo Report di Juniper Research, si stima a livello mondiale che i servizi di pagamenti digitali B2B raggiungeranno i 124 trilioni di dollari entro il 2028.

Un settore in rapida evoluzione, grazie anche alle diverse soluzioni tecnologiche a disposizione delle aziende, tanto che entro il 2024 i pagamenti digitali B2B dovrebbero arrivare a 89 trilioni di dollari su scala globale.

Digital wallet e pagamenti istantanei

Come spiegano i ricercatori, il booster da +40% di tale mercato è stato determinato dalle piattaforme di servizi finanziari digitali, che offrono alle piccole imprese delle economie emergenti l’opportunità di accedere a digital wallet locali e soluzioni di pagamento mobili per servizi avanzati.

Nella sua forma più semplice, un digital wallet consente di memorizzare in sicurezza le informazioni necessarie ad operare su una blockchain. Più in generale, si tratta di una soluzione che consente di archiviare una gran quantità di dati personali e sensibili, sotto forma di carte di credito/debito, biglietti (come ad esempio treno, aereo, autobus, spettacoli, eventi live), pass, chiavi e documenti d’identità, fino alle transazioni economiche.

Altro fattore chiave di questo settore sono i pagamenti istantanei (instant payments), che velocizzano i pagamenti transfrontalieri, ad esempio, rendendoli più economici e sicuri, stimati raggiungere un valore di mercato globale di 16 trilioni di dollari entro il 2028, in aumento del 17% rispetto a quanto atteso per l’anno in corso (5 trilioni di dollari).

I verticali

Il fintech, oltre a crescere grazie ai pagamenti digitali, sta subentrando anche nelle attività bancarie tradizionali, tra cui l’accesso al credito per le piccole e medie imprese e le startup.

Nelle economie più avanzate, tale paradigma si sta evolvendo seguendo in chiave mobile payments e instant payments, con l’abbandono del contante e l’affermazione delle piattaforme di acquisto online, anche per transazioni verso l’estero.

Non solo, molti provider di B2B payments services si stanno specializzando anche sui settori verticali, dall’edilizia all’immobiliare, fino alla sanità, offrendo ad esempio soluzioni di fatturazione e pagamento automatizzate, dall’ordine all’acquisto, compresa tutta la contabilità.