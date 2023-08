E-Commerce, rimesse dall’estero, i sistemi di pagamento elettronici e i micropagamenti, i servizi avanzati “Buy now pay later”, la personalizzazione dei servizi di gestione delle risorse finanziarie, questi i fattori che hanno favorito una crescita strutturale dei portafogli digitali. Ecco il trend per i prossimi cinque anni, con una crescita di valore del +77% su scala mondiale.

Digital wallet, il Report

Grazie ai portafogli digitali (digital wallet) è possibile per noi utenti di rete sfruttare i numerosi vantaggi dei sistemi di pagamento elettronici, fondamentali per effettuare acquisti online (ecommerce) e anche negli store fisici, sia da dispositivo mobile, sia da computer, il tutto senza mettere in pericolo i propri dati personali e più sensibili.

Secondo un nuovo studio di Juniper Research, si stima che il valore totale delle transazioni attraverso digital wallet passerà da 9 trilioni di dollari attesi entro la fine del 2023 a oltre 16 trilioni entro il 2028, con un incremento di valore a livello mondiale del 77%.

I servizi avanzati e la cybersecurity

A trainare questo trend positivo ci sono le rimesse dall’estero, i micropagamenti, i servizi avanzati “Buy now pay later”, la personalizzazione dei servizi di gestione delle risorse finanziarie con lo scopo di diversificare i guadagni.

Fondamentale è garantire ai propri utenti il livello più alto possibile di cybersecurity, un fattore chiave per la crescita e lo sviluppo degli eWallet e anche dell’ecommerce, sia nei mercati maturi, sia in quelli emergenti.

D’altronde, all’interno di un wallet digitale sono contenuti conti correnti, carte di credito/debito, codici per effettuare transazioni, tracciamento dei pagamenti tramite device mobili, nonché la propria identità digitale.

Tutte queste informazioni sensibili sono memorizzate su soluzioni software, che poi vanno installate sui device che si preferiscono utilizzare.

Possibile una crescita di valore maggiore dei portafogli, grazie alla rete mobile

Ci sono comunque altri report, anche molto più generosi nelle stime. Secondo GlobalData, ad esempio, il valore delle transazioni mondiali attraverso mobile wallet potrebbero raggiungere già oggi i 54 trilioni di dollari (fine anno).

Un tasso di crescita medio annuo dell’11% circa farebbe poi schizzare verso l’alto questo dato, fino ai 73 trilioni di dollari di fine 2026.