Digital Twin delle reti di telecomunicazioni

L’articolo di oggi è stato redatto dall’Ing. Riccardo Marini, responsabile di ricerca per il tema “Large Scale Wireless Networks” del WiLab del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni.

Se c’è una cosa che il mondo della tecnologia ci ha insegnato, è che il futuro è sempre più sorprendente di quanto immaginiamo. E se vi dicessi che ora possiamo creare una replica digitale completa di una rete di telecomunicazioni? Benvenuti nel mondo dei Digital Twin per le reti di telecomunicazioni.

Replica di una rete Tlc

Si parla tanto di Digital Twin nel mondo di oggi, online o su testate giornalistiche, ma cosa sono esattamente i Digital Twin e perché sono così cruciali? Beh, pensate a un gemello digitale della rete, una replica virtuale che riflette in tempo reale lo stato e le prestazioni della rete stessa e che la rende accessibile e manipolabile in maniera del tutto innovativa, facendo affidamento su avanzati sistemi basati su Intelligenza Artificiale. Questo gemello digitale non solo fornisce una panoramica completa della rete, ma offre anche insight predittivi e supporta la manutenzione preventiva. Sembra incredibile, ma perché è così importante?

Preparandoci per l’evento 5G&Co, organizzato dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) il 16 ed il 17 Aprile a Roma, è essenziale comprendere il ruolo cruciale di queste tecnologie. Durante l’evento (nella track 5G&Beyond), saranno discussi non solo gli aspetti teorici, ma anche esempi concreti di come i Digital Twin stanno già rivoluzionando il settore delle telecomunicazioni e quali sono le prospettive future.

Uno dei temi centrali è la convergenza verso una visione comune del Digital Twin tra gli addetti ai lavori. Immaginate una collaborazione sinergica in cui gli operatori condividono visione e dati provenienti dagli stessi siti per ottenere vantaggi significativi. Utopia fino a qualche anno fa, ma ad oggi forse una necessità visto il momento storico che gli stessi stanno vivendo.

Requisiti del Digital Twin

Ovviamente, la realizzazione di un Digital Twin passa per la soddisfazione di requisiti chiave. In primo luogo, è necessario avere accesso ai dati in tempo reale provenienti dalla rete, come la sua topologia, il traffico e le prestazioni. Questi dati devono essere affidabili e facilmente accessibili per consentire una rappresentazione accurata della rete. Inoltre, è essenziale utilizzare algoritmi avanzati di analisi dati e di modellazione per tradurre queste informazioni in una replica digitale della rete, in grado di riflettere con precisione il suo comportamento e le sue dinamiche. Non ultimo, è importante garantire la sicurezza e la protezione dei dati stessi. Solo soddisfacendo questi requisiti è possibile creare un Digital Twin efficace e affidabile.

Cosa può fare un Digital Twin di rete?

La domanda che sorge spontanea a questo punto è: cosa può fare un Digital Twin di rete? Le possibilità sono virtualmente infinite. Dalla predizione delle prestazioni alla pianificazione della manutenzione, i Digital Twin offrono una visione proattiva delle reti di telecomunicazioni. Esempi riguardano la visualizzazione dell’architettura della rete, consentendo agli operatori di identificare problemi, prevedere potenziali guasti e testare nuove configurazioni senza dover manipolare l’ambiente fisico, riducendo sostanzialmente i costi di tali operazioni. Inoltre, può analizzare grandi quantità di dati provenienti da dispositivi connessi per migliorare la gestione delle risorse, garantendo una migliore esperienza utente. In sostanza, il Digital Twin delle reti di telecomunicazioni offre un potente strumento per migliorare l’efficienza operativa, ridurre i costi e fornire servizi di comunicazione più affidabili e performanti.

Durante la sessione prevista nell’ambito dell’evento 5G&Co il 16 Aprile, moderata dall’Ing. Marini e partecipata da responsabili di TIM e di Wind3, verranno discussi anche elementi provenienti da progetti del programma RESTART. Questi progetti non solo dimostrano il potenziale dei Digital Twin, ma evidenziano anche l’importanza degli investimenti per l’innovazione nel settore delle telecomunicazioni.