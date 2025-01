Il riconoscimento è stato conferito alla società Argo Business Solutions S.r.l., in relazione alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali, nonché al contrasto delle truffe e frodi online.

Il “Trusted Flagger” per individuare, identificare e notificare contenuti illegali

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha recentemente approvato una delibera storica, riconoscendo per la prima volta in Italia la qualifica di “segnalatore attendibile” (cd. “Trusted Flagger”) ai sensi dell’art. 22 del Digital Services Act (delibera n. 26/25/CONS).

Questo riconoscimento è stato conferito alla società Argo Business Solutions S.r.l., in relazione alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali, nonché al contrasto delle truffe e frodi online. Ora tutte le segnalazioni relative alle truffe/frodi online e anche alla violazione del diritto d’autore andranno fatte a questa società.

L’Autorità ha condotto un’articolata istruttoria per verificare che Argo Business Solutions S.r.l. soddisfacesse i criteri stabiliti dall’art. 22, paragrafo 2, del Digital Services Act (DSA).

In particolare, è stato accertato che la società possedesse le capacità e competenze necessarie per individuare, identificare e notificare contenuti illegali, mantenendo al contempo un’indipendenza dai fornitori di piattaforme online e operando con diligenza, accuratezza e obiettività.

Il ruolo cruciale del “segnalatore attendibile”

La figura del segnalatore attendibile è fondamentale per l’applicazione del Digital Services Act negli Stati membri dell’Unione europea, per l’attivazione del meccanismo di segnalazione di contenuti illegali e per l’azione prevista dall’art. 16 del DSA nei confronti dei fornitori di piattaforme online.

Questi ultimi sono tenuti a garantire che le segnalazioni provenienti dai segnalatori attendibili siano gestite con priorità e decise senza indebito ritardo.

Obblighi e responsabilità

I segnalatori attendibili devono trasmettere all’Autorità i risultati del proprio lavoro e pubblicare una relazione annuale dettagliata e facilmente comprensibile sulle segnalazioni presentate. Questa relazione deve includere una spiegazione delle procedure attuate per garantire il mantenimento della propria indipendenza.

Inoltre, l’Autorità ha la facoltà di riesaminare, d’ufficio o su segnalazione, il persistere dei requisiti previsti dall’art. 22, paragrafo 2, del DSA, anche alla luce degli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 22, paragrafo 8, dello stesso Regolamento.

La lotta alle frodi online

Il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ad Argo Business Solutions S.r.l. rappresenta un passo significativo nella lotta contro le truffe e le frodi online, secondo quanto sottolineato dall’Agcom in una nota.

La capacità di individuare e segnalare tempestivamente contenuti illegali è cruciale per proteggere i diritti di proprietà intellettuale e altri diritti commerciali, contribuendo a creare un ambiente digitale più sicuro e affidabile.

La figura del segnalatore attendibile è destinata a diventare sempre più centrale nella salvaguardia dell’integrità del mercato digitale e nella tutela dei consumatori contro le frodi e le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

