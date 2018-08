Di Antonio Usai

Eurilink edizioni

Pubblicato: luglio 2018

Pagine: 220

ISBN: 9788885622111

Prezzo: 20 euro

Il volume presenta un’analisi aggiornata e attuale del concetto di open innovation (OI), focalizzandosi sull’impatto delle nuove tecnologie abilitanti sulla gestione dell’innovazione, sulla collaborazione inter-organizzativa e sui processi di co-creazione di nuovi servizi e prodotti.

Attraverso l’analisi della letteratura, viene esaminato il passaggio storico dal vecchio al nuovo modello innovativo, viene inquadrato il nuovo concetto di innovazione e definite le caratteristiche, i soggetti coinvolti ed i principali vantaggi rispetto all’approccio tradizionale.

Viene inoltre analizzato e proposto il modello di co-innovazione, un paradigma in cui nuove idee e approcci da fonti interne e esterne possono essere integrate in una piattaforma digitale per generare valore condiviso attraverso un processo di engagement, collaborazione e co-creazione di valore con i partner (fornitori, organizzazioni partner, collaboratori esterni, clienti e pubblico in generale).

Antonio Usai, dopo gli studi economico manageriali, ha seguito corsi di perfezionamento negli Stati Uniti (2008) e periodi di ricerca in Cina (tra il 2009 e il 2013). È Docente di Marketing strategico e sviluppo di nuovi prodotti e Marketing strategico per il Turismo presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, dove è ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese. È autore di pubblicazioni scientifiche sui modelli di cooperazione università-impresa, sui sistemi innovativi di impresa (spin off universitari) e sui sistemi turistici. Partecipa come progettista in diversi gruppi di lavoro sulla competitività e lo sviluppo territoriale locale e svolge studi in tema di sviluppo del prodotto turistico e marketing del turismo, analisi della domanda turistica nazionale e internazionale (con particolare riferimento alla Cina), customer satisfaction e consumer behaviour nei sistemi turistici, marketing internazionale per le PMI. Docente in diversi corsi di alta formazione, ha partecipato al lancio di start up innovative in Sardegna con esperienze manageriali maturate in diversi anni di attività in società di capitali, è fondatore e amministratore unico dello spin off dell’Università di Sassari Tourism Plus specializzato nelle azioni di innovazione e nella ricerca e sviluppo nel settore turistico.