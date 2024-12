Digi Mobil, la tariffa mobile a 5 euro al mese si espande in Europa

L'operatore low cost Digi Mobil si espande in Europa con il lancio in Belgio e spopola in Spagna. In Italia tariffe a partire da 5 euro al mese per il mobile e punta anche sulla fibra.

Dopo la fusione fra Vodafone e Fastweb, c’è chi scommette sulle tariffe low cost a 5 euro al mese di Digi Mobil, l’operatore virtuale (Mvno) rumeno che in Italia si appoggia alla rete Vodafone, che è appena sbarcato in Belgio ed è già presente in Spagna, dove sta spopolando. In Italia conta 475mila clienti, in aumento del 16% nel terzo trimestre del 2024, e le prospettive di crescita sono trainate anche dall’offerta in fibra a partire da 10 euro al mese, che al momento è disponibile a Torino ma che l’azienda vuole ampliare.

L’offerta di Digi in Belgio è 5 euro al mese per il mobile, 10 euro per il fisso e 15 euro fisso e mobile.

Oggi, dopo il lancio ieri di DIGI, il titolo di Proximus, l’incumbent belga, sta crollando.

I prezzi sono uguali in Spagna e anche in Italia si viaggia intorno a quei prezzi. E’ di questi giorni in Italia la semplificazione del portafoglio tariffe dell’operatore virtuale, che ha ulteriormente semplificato la sua offerta rimuovendo tre dei suoi piani a marchio Combo per i nuovi abbonati e prolungando le sue tariffe Illimitate. Tutti i suoi piani sulla rete Vodafone Italia includono chiamate nazionali illimitate e chiamate internazionali illimitate verso numeri Digi più un pacchetto dati da 5 euro al mese.

