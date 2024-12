Consolidamento Tlc? No grazie. Questo il responso in Belgio, dove domani si passerà da 3 a 4 operatori mobili con il debutto dell'operatore Digi. Intanto, l'offerta di un anno di servizi di telefonia gratis per i nuovi clienti ha mandato in poche ore il sito in tilt.

Consolidamento Tlc? No grazie. Questo il responso in Belgio, dove domani si passerà da 3 a 4 operatori mobili. Entra in scena Digi, il nuovo operatore nato dalla collaborazione del gestore rumeno Digi e di Citymesh e Cegeka. Il Belgio è un paese piccolo di soli 10 milioni di abitanti, eppure la concorrenza nell’arena del mobile non sembra mancare. Al contrario. Accanto ai tre operatori tradizionali Proximus/BASE, Telenet e Orange arriva quindi Digi.

Intanto, l’offerta di un anno di servizi di telefonia gratis da parte di Digi per chi sottoscrive l’abbonamento ha mandato in poche ore il sito in tilt.

Non sono stati diffusi ancora dettagli sull’offerta di Digi, che secondo quanto dichiarato in precedenza sarebbe interessata a investire anche nella fibra nelle grandi città del paese.

Il numero degli operatori aumenterà fino a quando non si creerà un vero mercato unico delle tlc. Intanto avanza l’idea di abolire il roaming e di eliminare vincoli nel sottoscrivere contratti in tutta Europa senza limitazioni.

Digi, con sede in Romania e appena lanciata anche in Portogallo, ha acquisito spettro mobile in Belgio nel 2022. Lavora in una joint venture con l’operatore locale Citymesh, che gestisce il lato B2B dell’operazione, mentre Digi punterà al segmento consumer. Digi ha anche iniziato a lanciare la propria rete FTTH in Belgio.

