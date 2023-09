Deutsche Telekom, accordo con Microsoft per reti private 5G

Accordo fra Deutsche Telekom e Microsoft in Germania per la fornitura congiunta di una soluzione di rete privata 5G standardizzata, denominata “Campus Network Smart”.

Accordo fra Deutsche Telekom e Microsoft in Germania per la fornitura congiunta di una soluzione di rete privata 5G standardizzata, denominata “Campus Network Smart”. Si tratta di una soluzione end-to-end basata su MEC (Multi-Access Edge Computing) privato di Azure comprensivo di piattaforme edge, networking per offrire applicazioni di connettività di ultima generazione. Si tratta di una soluzione destinata al segmento delle PMI e a clienti medi, così come a coloro che già dispongono di soluzioni Azure.

Il lancio segue un progetto pilota di successo con un’azienda farmaceutica leader in Germania.

“Campus Network Smart”

Deutsche Telekom offre un ampio portafoglio di reti private 5G per uso industriale in Europa. L’operatore sta ora completando il suo portafoglio con un modello scalabile, basato sul cloud, pay-as-you-grow, completo di piani tariffari che riducono le barriere all’ingresso per le reti campus 5G. Questa soluzione “Campus Network Smart” è basata sul MEC (Multi-Access Edge Compute) privato di Microsoft Azure, che include il nuovo servizio Azure Private 5G Core distribuito su Azure Stack Edge. Ciò fornisce ai clienti una rete privata affidabile, sicura e in grado di operare su più siti. Il nuovo concetto sviluppato integra le applicazioni dei clienti nuove ed esistenti per fornire rapidamente soluzioni sicure e gestite dal cloud all’edge.

Soluzione end-to-end per i clienti

Deutsche Telekom fornirà ora ai clienti una realizzazione completa della rete universitaria. Questo servizio comprende la pianificazione, la realizzazione della rete privata utilizzando i servizi Azure con componenti di rete ad accesso radio, nonché le operazioni offerte come servizio gestito in pacchetto.

È inoltre possibile aggiungere a Campus Network Smart TeamViewer Frontline xAssist (AR Remote Assistance), una soluzione di supporto remoto in realtà aumentata. Questa soluzione “See-what-I-see” consente agli esperti di connettersi in remoto a un paio di occhiali AR. La connettività 5G senza soluzione di continuità consente quindi supporto live e trasferimento di conoscenze, riducendo al contempo i costi eliminando i viaggi e minimizzando i tempi di inattività.

Sarà inoltre resa disponibile un’ampia selezione di casi d’uso di robotica, analisi video e IoT, adattati alle specifiche esigenze dei clienti, creando un servizio end-to-end. Questi servizi sono convalidati come parte del programma del fornitore di software indipendente per il MEC privato di Azure.

Progetto pilota a Bonn

Deutsche Telekom ha testato la nuova soluzione di rete privata 5G con Microsoft lo scorso anno in un ambiente di laboratorio a Bonn, in Germania. Come secondo passo, le due aziende hanno effettuato una sperimentazione sul campo con un’azienda farmaceutica leader in Germania, a partire da febbraio di quest’anno. Questo cliente pilota ha testato la rete 5G del campus con vari casi d’uso, incluso l’uso di occhiali AR per la manutenzione remota. Un altro caso d’uso ha visto i carrelli elevatori abilitati al riconoscimento degli oggetti in un magazzino a scaffalature alte, al fine di monitorare l’inventario e scansionare automaticamente i codici a barre.