Le videointerviste a Matteo Del Fante, Ad Poste italiane, e a Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, in occasione della presentazione delle iniziative che Poste italiane realizzerà nel 2021 in 70 piccoli Comuni per le celebrazioni dei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri.

In coerenza con gli impegni annunciati per il territorio, Poste italiane sosterrà in 70 piccoli Comuni le iniziative culturali nel 2021 in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna nel 1321.

L’annuncio è stato dato oggi durante la conferenza stampa, che si è tenuta al ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Matteo Del Fante, Ad Poste italiane, e il ministro Dario Franceschini.

La videointervista a Matteo Del Fante, ad Poste italiane

La videointervista a Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo

Come avete ascoltato il ministro Franceschini non ha voluto rispondere alla nostra domanda sullo SPID, perché, molto probabilmente, dopo la polemica nata dalle dichiarazioni della ministra Paola Pisano, il tema dell’identità digitale è diventato divisivo nel Governo e nel Paese. “Oggi non parliamo di altro”, ci ha risposto Franceschini. Ma lo Spid, da 3 anni ormai, è sempre più il passepartout, soprattutto per i 18enni, che vogliono acquistare i biglietti per le attività culturali beneficiando del bonus cultura.

Solo nel 2019 è stato speso oltre 1 milioni di euro dai 18enni, che hanno utilizzato Spid, attraverso la piattaforma 18app, per partecipare ad eventi culturali e ad accedere ai musei. Se meno si parla dei benefici e delle possibili implementazioni di Spid, meno sono le possibilità che possa crescere il numero di italiani con l’identità digitale. Ad oggi siamo a 5,4 milioni di identità Spid erogate su 60 milioni di cittadini.