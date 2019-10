Del Fante (Poste italiane): “Offriamo 2 Pos gratuiti ai piccoli Comuni”

L’annuncio di Matteo Del Fante, ad di Poste italiane, di fronte a oltre 4.000 sindaci dei Comuni con meno di 5mila abitanti. L’impegno è uno dei 15 nuovi obiettivi per connettere il Paese anche in modo digitale, includendo i borghi: ‘In arrivo i Pos in comodato d’uso e l’educazione digitale e finanziaria”.

Poste italiane è sempre più digitale e continua a contribuire alla digitalizzazione del Paese, includendo i piccoli Comuni. Tra gli obiettivi la riduzione del digital divide con i 10 impegni presi l’anno scorso e mantenuti (tra cui la non chiusura degli uffici postali nei borghi) e con l’attuazione di un nuovo piano di 15 punti annunciati oggi all’evento ‘Sindaci d’Italia’ dall’amministratore delegato Matteo Del Fante di fronte a oltre 4.000 sindaci dei Comuni con meno di 5mila abitanti.

Nella videointervista all’ad Matteo Del Fante i nuovi impegni di Poste italiane per i piccoli Comuni, tra questi 2 Pos gratuiti per accelerare i pagamenti digitali in linea con il piano cashless inserito nella manovra, e l’avvio di programmi di educazione digitale e finanziaria:

I nuovi impegni di Poste italiane per i piccoli Comuni

Del Fante ha illustrato gli obiettivi del nuovo piano di Poste Italiane per i piccoli Comuni, che comprende tra l’altro:

L’avvio di programmi di educazione finanziaria e digitale;

POS gratuiti ai Comuni per i servizi di pagamento digitale;

L’uso di mezzi “green” per il recapito della posta;

L’installazione di locker nei Comuni privi di ufficio postale, per semplificare le operazioni di consegna dei pacchi e il pagamento dei bollettini;

L’installazione di cassette postali smart a tecnologia digitale; l’attivazione di servizi di informazione per i cittadini;

La realizzazione di nuovi eventi filatelici per meglio valorizzare le tradizioni e le realtà del territorio.

All’indomani del primo incontro con i “Sindaci d’Italia”, risalente al 26 novembre 2018, Poste Italiane ha realizzato tutti gli obiettivi a suo tempo presentati. Oltre a mantenere la promessa di non chiudere alcun ufficio postale, infatti, nel corso dell’ultimo anno sono stati realizzati 900 incontri con amministratori locali, coordinati dal nuovo ufficio istituito a Roma con il compito di mantenere aperto e costante il dialogo tra Poste e le comunità sul territorio; sono stati installati 614 ATM Postamat; attivati servizi a domicilio e presso esercizi convenzionati nei Comuni privi di ufficio postale; collegati 5.688 spot WI-FI negli uffici postali di 5.051 Comuni; eliminate 574 barriere architettoniche in 549 Comuni; potenziati 219 uffici postali in 211 centri turistici; installate 3.751 nuove cassette postali e 3.793 impianti di video sorveglianza; attivati 119 servizi di tesoreria; donati 13 immobili ai Comuni per attività di interesse collettivo; realizzati 15 murales per migliorare il decoro urbano degli uffici postali periferici.

