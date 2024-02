“Poste Italiane ha registrato, nell’intero 2023, un aumento dei ricavi, saliti a quasi 12 miliardi, superiore al 5% su base annua, insieme a un risultato operativo record, pari a 2,62 miliardi, che raddoppia di fatto l’Ebit del 2017. Il nostro modello di business diversificato, resiliente e sostenibile e la continua razionalizzazione dei costi sono una prova concreta della nostra strategia unica e vincente”. Lo ha sottolineato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, commentando i risultati preliminari del quarto trimestre e dell’esercizio 2023.

L’utile netto è in crescita del 22,1% su base annua a 1,9 miliardi. Nella divisione Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione la società ha raggiunto il break even di settore per l’esercizio 2023, in anticipo rispetto alle previsioni.

Alla luce di questi risultati, Poste intende proporre un dividendo per l’anno fiscale 2023 pari a 0,80 euro per azione, in crescita di circa il 13% rispetto alla proposta originaria di 0,71 euro, distribuendo agli azionisti dividendi totali per 1 miliardo (+23% rispetto al 2022).

Nel quarto trimestre, i ricavi sono cresciuti del 4,1% su anno a 3,186 miliardi, l’Ebit è stato pari a 515 milioni (+59,9%) e l’utile netto è salito a 411 milioni.

“Sono certo che continueremo a crescere e a creare valore per tutti i nostri stakeholder e presenteremo il 20 marzo il nostro nuovo piano 2024-2028, inaugurando la fase successiva della storia di crescita di Poste Italiane”, ha aggiunto Del Fante.

Per quanto riguarda Poste Energia, la nuova offerta, lanciata a giugno 2022, ha raggiunto circa 500mila adesioni, in anticipo rispetto alla guidance, ha spiegato il Gruppo.

Infine, sull’identità digitale PosteID (la soluzione nazionale di SPID di Poste Italiane) nel 2023 risulta attivata da 24,0 milioni di clienti (+0,8% su base annua rispetto al 2022).