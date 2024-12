“Per noi è fondamentale investire nel valore dei giovani perché siamo un’azienda proiettata al futuro, che fa leva sulla fiducia, sulla storia e sulla tanta credibilità che abbiamo con tutto il sistema Italia e quindi con tutti i nostri clienti. È un mondo in evidente cambiamento e noi siamo partiti sette anni fa, identificando i trend del mutamento e ci siamo messi a lavorare per accompagnare quei trend, aiutando di conseguenza gli italiani a ‘cavalcare queste nuove onde’, dall’e-commerce, ai pagamenti sempre meno cartacei e più digitali e telematici, fino al risparmio, che sta diventando anch’esso più digitale e meno di relazione personale”, ha dichiarato Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane, in occasione della prima edizione del Premio giornalistico Tg Poste, il telegiornale quotidiano di Poste Italiane.

Al Premio TG Poste hanno partecipato giornalisti professionisti o pubblicisti fino a 30 anni di età iscritti all’Ordine dei giornalisti o allievi di Scuole di giornalismo riconosciute dall’Odg, con laurea triennale o magistrale e pubblicazione negli ultimi 12 mesi di almeno 10 contenuti giornalistici autocertificati. I concorrenti hanno realizzato una breve video di presentazione e un servizio giornalistico inedito (per la tv, giornali cartacei, web o per i social media) che, prendendo spunto anche da avvenimenti di attualità, si sia ispirato a temi relativi agli otto pilastri del Piano Strategico di Poste Italiane: integrità e trasparenza, finanza sostenibile, valore al territorio, diversità e inclusione, transizione green, innovazione, customer experience e valorizzazione delle persone.

“La vincitrice ha inoltre la possibilità di formarsi ulteriormente con un’esperienza straordinaria alla Columbia University e gli altri due premiati hanno la possibilità di entrare nel mondo del Tg Poste, un progetto relativamente recente ma che ha già una grandissima credibilità, come dimostra la presenza oggi dei direttori di tutte le redazioni e tutte testate giornalistiche televisive”, ha affermato Silvia Maria Rovere, presidente Poste Italiane.

L’obiettivo è valorizzare giovani under 30 capaci di sperimentare linguaggi nuovi per raccontare l’attualità. I primi tre classificati avranno la possibilità di vivere un’esperienza di lavoro al Tg Poste e la vincitrice, Annalisa Berti, riceverà anche una borsa di studio che gli aprirà le porte della prestigiosa Columbia University per una esperienza di alta formazione.

“Essendo un’azienda di sistema paese è fondamentale, quasi un obbligo, avere come elemento fondamentale la formazione e la reputazione. Crediamo tanto in questo percorso e in questo premio, perché rispecchia i nostri valori ed ideali, tra cui spiccano trasparenza e reputazione. Con i nostri oltre 30 milioni di clienti abbiamo un rapporto che si basa sull’elemento fiduciario, quindi per noi è un passaggio fondamentale”, ha detto Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane.

