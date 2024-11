Agcom vigilerà sull'uso non discriminatorio del database portabilità numeri mobili, per rendere effettivo e a rafforzare il divieto di pratiche scorrette nei confronti dei consumatori.

La legge annuale della Concorrenza prevede un giro di vite contro il fenomeno diffuso delle offerte differenziate nella telefonia mobile, definite anche operator attack, che consentono ai gestori di elaborare offerte ad hoc iper vantaggiose per i clienti di un determinato operatore (ad esempio Tim o iliad) per promuoverne la migrazione. L’articolo 18 introdotto ad hoc nella legge indica che Governo e Parlamento sono consapevoli che offerte riservate sono un problema per il settore, perché contribuiscono ulteriormente ad erodere i margini residui degli operatori, già ridotto all’osso. Le misure introdotte dimostrano inoltre che il DDL Concorrenza dello scorso anno non aveva risolto il problema e che per questo Governo e Parlamento vogliono continuare a lavorarci. Il provvedimento però è un po’ debole, perché non prevede sanzioni e quindi non introduce una soluzione al fenomeno.

Va detto che oltre a TIM anche Vodafone e WindTre prevedono “offerte riservate” e per la maggior parte sono volte a sottrarre clienti a Iliad. Ma lo stesso fanno anche altri player second brand come ad esempio Very Mobile, attualmente con una campagna molto aggressiva nei confronti dei clienti Iliad e di Coop Voce.

Cosa prevede l’articolo 18

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) dovrà aggiornare il regolamento sulla portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali “prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente” con quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Inoltre, l’Autorità dovrà redigere annualmente una “relazione atta a sintetizzare gli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza”.

Lo prevede un emendamento al ddl Concorrenza firmato dal deputato Silvio Giovine (FdI) approvato dalle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera e inserito nel testo del DDL all’articolo 18 (Aggiornamento del regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri mobili).

No alle offerte riservate

L’Agcom dovrà aggiornare il regolamento entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. E l’aggiornamento dovrà prevedere modalità di monitoraggio sull’uso del database per la portabilità coerente con il divieto secondo cui i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite tramite il database “per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza”.

Si tratta del genere di offerte oggetto delle critiche maggiori da parte di iliad, che recentemente ha presentato un report ad hoc per evidenziare i danni che subisce appunto dal fenomeno delle offerte differenziate (operator attack) da parte dei concorrenti.

Relazione tecnica dell’articolo 18

La relazione tecnica dell’emendamento rende noto che “Il comma 1-bis dell’articolo 98-duodecies, del d.lgs n. 259/2003, stabilisce in particolare il divieto per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di utilizzare le suddette informazioni allo scopo di formulare all’utente che intenda cambiare fornitore di rete o servizi di comunicazione elettronica offerte differenziate in ragione del fornitore di reti o servizi di provenienza. La novella, pertanto, mira rendere effettivo e a rafforzare il divieto di pratiche discriminatorie nei confronti dei consumatori attraverso l’introduzione di misure di vigilanza e monitoraggio nel regolamento relativo alla portabilità dei numeri per i servizi ad opera dell’AGCOM”.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz