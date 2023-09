Lepida lancia l'evento online dal titolo “Rete IoT per l’Emilia-Romagna - Insieme per un ecosistema di dati intelligenti”, che si terrà il prossimo 21 settembre, alle ore 11:00, in cui si spiegherà in che modo questi dati si raccolgono e sono utilizzati per sviluppare una governance efficiente ed efficace del territorio.

L’evento online su IoT e dati intelligenti per l’Emilia Romagna

Servono sempre più dati per governare bene. Un vero e proprio mantra che da qualche anno sta emergendo come la strada da percorrere per capire il nostro territorio, indirizzare gli investimenti e fare prevenzione.

Per il prossimo 21 settembre, alle ore 11:00, Lepida ha organizzato un evento online dal titolo “Rete IoT per l’Emilia-Romagna – Insieme per un ecosistema di dati intelligenti”, in cui si spiegherà in che modo questi dati si raccolgono e sono utilizzati per sviluppare una governance efficiente ed efficace del territorio.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma dettagliato degli interventi.

Una strada che Lepida ha aperto ormai qualche anno fa è l’Internet delle cose (IoT) e l’evento si propone proprio di raccontare come funziona questa tecnologia, cosa si può fare con essa e che impatto avrà sul futuro della regione Emilia Romagna.

La Strategia per l’Agenda Digitale regionale, obiettivo sviluppare un ecosistema di innovazione digitale

L’iniziativa si inserisce nella promozione della Strategia dell’Agenda Digitale dell’Emilia Romagna, regione che da tempo investe in innovazione e digitalizzazione. Ne sono dimostrazione le scelte operate e risultati ottenuti sia dalla pubblica amministrazione (3° posto nell’edizione 2019 del Digital Economy and Society Index – DESI regionale dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano) che dal settore privato (3° posto nell’edizione 2020 del PMI Digital Index 2020 realizzato da GoDaddy) negli ultimi anni.

Pubblico e privato hanno lavorato per avere una infrastruttura di rete il più possibile inclusiva, hanno reso disponibili piattaforme comuni per l’erogazione di servizi aggiornati e sicuri, hanno portato soluzioni digitali avanzate nei servizi sanitari, nei trasporti, nella più generale relazione tra cittadini e pubblica amministrazione.

La crisi sanitaria derivata dalla pandemia COVID 19 e il periodo di lockdown hanno imposto un ripensamento della società e dell’economia in chiave digitale, con la necessità di accelerare, anche a livello regionale, tutti i processi di trasformazione digitale.

Occorre partire dai risultati ottenuti per sviluppare un ecosistema di innovazione digitale basato su un cambiamento culturale della società emiliano-romagnola: si tratta di rendere le tecnologie digitali una nuova “tipicità” territoriale, orientata all’utilizzo delle tecnologie per raccogliere, gestire ed estrarre valore dai dati.

Come partecipare all’evento del 21 settembre

Per registrarsi all’evento del 21 settembre e ricevere l’attestato di partecipazione al suo termine è necessario compilare il form disponibile online.

A chiusura delle registrazioni, saranno inviati agli iscritti i riferimenti per accedere all’incontro online.

Lepida ricorda infine che è ancora aperta la survey IoT per la PA: utilizzi e fabbisogni. Cliccate qui per dare il tuo contributo all’iniziativa.