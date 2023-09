La videointervista a Isabella De Michelis – imprenditrice e attivista per la privacy. “Abbiamo inventato il ‘telecomando della privacy’, per avere in un’unica app gli accessi a tutte le configurazioni di privacy dei principali servizi digitali che si usano di più. È un aggregatore di tutti i consensi espressi e non alle app più usate”, ha spiegato a Key4biz.

“Dalla nostra app”, ha aggiunto, “le persone potranno anche ‘valorizzare’ i loro dati e permessi privacy esportando dati da database, per esempio da Google Maps a un’altra app”. L’app si chiama ‘PKM’ (Privacy Knowlede Manager) categoria ‘utility’ ed è su Apple store e Google Play Store. È possibile gestire fino a due account in modo gratuito. Il game è anche disponibile in 4 lingue.

Immagine dell’app ‘Ernie’

All Rights Reserved | Ernie ® and the ErnieApp logos are registered trademarks of ErnieApp Limited in Ireland and other countries

Tra i relatori di State of Privacy

Isabella De Michelis è stata tra i relatori dell’evento “State of privacy edizione 2023”, organizzato a Roma il 18 settembre, dal Garante Privacy per avere un dialogo con i rappresentanti dei principali stakeholder pubblici e privati con l’obiettivo di sviluppare un confronto aperto e costruttivo sul futuro della protezione dei dati e sui problemi posti già oggi dalle nuove tecnologie.

