Poche industrie al mondo possono vantare un tasso di crescita così forte e duraturo come nel caso dei data center. Una conseguenza ovvia, frutto della costante ed incessante produzione di dati da parte di miliardi di device e oggetti intelligenti connessi in rete e tra loro.

Nel nuovo “The Data Economy Report” di Digital Realty si stima che l’intero mercato dei data center del Regno Unito possa raggiungere il valore di 135 miliardi di dollari entro il 2025.

Oggi, l’economia dei dati nazionale ha già superato i 104 miliardi di dollari, ma il moltiplicarsi degli utenti e soprattutto delle imprese della trasformazione digitale, porterà certamente ad un aumento dell’offerta di servizi e applicativi, con il conseguente incremento di investimenti e ricavi.

“I data center sono in grado di generare tutto questo valore di mercato proprio grazie all’offerta di servizi avanzati alle imprese e di connettività sempre maggiore, nonché gestendo in maniera automatizzata l’infrastruttura, con l’obiettivo di supportare l’intera economia digitale britannica”, ha dichiarato Rob Coupland, Managing Director EMEA di Digital Realty.

“Per questo invitiamo il tessuto imprenditoriale nazionale ad investire nell’economia digitale e dei dati, promuovendo partnership e innovazione, infrastrutture e applicazioni, con lo scopo di valorizzare al massimo i dati e partecipare ad una crescita che nel migliore dei casi potrebbe raggiungere complessivamente i 144.7 miliardi di dollari”.

Il documento calcola che la spesa in infrastrutture e nuove tecnologie, tra cui soluzioni per l’Internet of Things (soprattutto sensori) e software per il trattamento e la gestione dei big data, potrebbero aumentare tra il 5 e l’11% entro i prossimi 8 anni.

Un trend che dà la possibilità ai ricercatori di ricalcolare il valore della data economy britannica, che nello scenario migliore nel 2025 potrebbe valere più di 145 miliardi di dollari.

È possibile anche stabilire il valore medio aggiunto all’economia britannica di ogni singolo nuovo data center fino al 2025 e il Rapporto ha calcolato un massimo di 622 milioni di dollari e un minimo di 415 milioni di dollari.