Le principali quattro piazze europee per il mercato data center, che sono Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi (assieme danno vita al mercato FLAP), hanno registrato una crescita del +24% nel quarto trimestre del 2019, secondo dati diffusi in questi giorni da CBRE.

Per la prima volta Francoforte prende il podio più alto, rappresentando il 45% degli oltre 200 MW assorbiti dalle quattro principali piazze europee.

Il Report

Mediamente, secondo il Report, ognuna di esse ha assorbito circa 90 MW durante lo scorso anno. Metà della capacità preliminare nelle strutture in costruzione è stata destinata proprio nel mercato di Francoforte.

La tendenza individuata dai ricercatori per l’area FLAP è di mantenere la propria capacità di assorbimento oltre i 200 MW annui, fino al 2021-2022: “Il mercato dei data center in Europa continua a crescere come in nessun altro posto al mondo”, ha dichiarato in una nota Mitul Patel, Responsabile EMEA Data Centre Research di CBRE.

Complessivamente, la capacità totale raggiunta in rete del mercato FLAP è stata di 314 MW durante il 2019, che equivale ad un aumento del 24% su base annua, per un valore di 2,2 miliardi di euro.

In linea di massima, i data center tradizionali stanno risentendo in questi anni dell’impatto di elementi innovativi introdotti dal cloud, dall’edge computing e dai progressi nei servizi di colocation e hosting. Inoltre, i progressi in settori come alimentazione, raffreddamento, telecomunicazioni, intelligenza artificiale, operazioni, hardware e software, stanno trasformando i data center aziendali come mai prima d’ora.

Tendenza

Fino al 2023, il mercato complessivo dei data center in Europa dovrebbe crescere ad un tasso annuo medio del +11%, secondo recenti stime Technavio. Nel 2018 il settore è stato valutato attorno ai 25,7 miliardi di dollari.

A livello mondiale, invece, potrebbe toccare i 266 miliardi di dollari entro la fine dell’anno in corso.

Il tasso medio di crescita annua potrebbe anche salire al +15%, tra il 2020 ed il 2026, stando ad altre valutazioni internazionali, come quelle offerte da Data Bridge Market Research.