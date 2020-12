Data center, cresce del 21% la spesa globale in infrastrutture cloud

Il cloud come driver per gli investimenti mondiali in data center, sia segmento hardware che software. Second un nuovo studio di Synergy Research Group, la spesa in data center è cresciuta del 2% nell’ultimo trimestre proprio grazie alla crescita degli investimenti in infrastrutture cloud, valutata attorno al +21%.

I ricavi complessivi del mercato data center sono stati pari a 40.5 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2020. Di questi, il 43% è relativo al segmento delle infrastrutture cloud.

A testimonianza di questo trend generale di crescita, nuovi dati sempre provenienti da Synergy Research Group mostrano che il valore complessivo delle operazioni di M&A, di fusione e acquisizione, orientate ai data center e concluse nei primi undici mesi del 2020 ha superato ormai i 30 miliardi di dollari.

Un dato eccezionale, che va a segnare un nuovo record dopo quello stabilito nel 2017.

La pandemia di Covid-19 a livello globale ha generato un’enorme domanda di servizi online, sia lato web, sia lato mobile, con la conseguenza di un incremento notevole della spesa dei cloud provider nell’adeguamento dei data center alle mutate esigenze della rete.

Paradossalmente, la spesa delle imprese per le proprie infrastrutture cloud è diminuita del -8% nell’ultimo trimestre, mentre aumenta quella dei provider.

Complessivamente, gli investimenti in infrastrutture per data center dovrebbe diminuire del -10% quest’anno, secondo Gartner, per poi registrare il tanto atteso balzo nel 2021 a 200 miliardi di dollari (+6%) nel 2021.

In un altro Rapporto di Research and Markets, il mercato mondiale dei data center dovrebbe crescere ad un tasso medio annuo del +2% (cagr 2020-2025), con una stima dei ricavi pari a 70 miliardi di dollari entro il 2024.