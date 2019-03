Secondo recenti studi il 20% di incidenti connessi alla cybersecurity e il 15% delle violazioni dei dati provengono da soggetti interni.

Per il 47% dei dipendenti l’elemento scatenate che li spinge a diventare una minaccia per l’azienda, è il profitto economico che ne possono ricavare.

Per questo motivo, Verizon ha elaborato il nuovo Insider Threat Report, un documento che analizza le minacce alla sicurezza informatica che arrivano dall’interno delle organizzazioni.

Il Report fornisce anche una panoramica delle personalità di insider che possono minacciare la sicurezza aziendale, un profilo che varia dal dipendente distratto a quello insoddisfatto.

Tuttavia, per molte organizzazioni le minacce interne rimangono un argomento tabù. Le aziende si mostrano troppo spesso restìe a riconoscere, segnalare o intraprendere azioni contro i dipendenti che sono diventati una minaccia per la loro organizzazione. È come se una minaccia interna fosse una macchia sui loro processi di gestione e sul loro nome.

L’Insider Threat Report di Verizon punta a cambiare questa percezione, offrendo alle organizzazioni una prospettiva basata sui dati per identificare le aree di rischio tra i dipendenti, scenari di casi reali e strategie di intervento da considerare quando si sviluppa un programma ad hoc, un Insider Threat Program completo.

Le 5 tipologie di minacce interne

Il lavoratore distratto – Si tratta di dipendenti o partner che si appropriano indebitamente di risorse, violano le politiche di utilizzo, gestiscono dati in modo sbagliato, installano applicazioni non autorizzate e utilizzano soluzioni non approvate. Le loro azioni sono inappropriate ma non malevole, dato che in molti casi rientrano nel mondo dello Shadow IT (cioè al di fuori delle conoscenze e della gestione dell’IT). L’agente infiltrato – Individui interni all’azienda reclutati, sollecitati o corrotti da soggetti esterni per sottrarre i dati. Il dipendente insoddisfatto – Insider che cercano di danneggiare la propria organizzazione attraverso la distruzione dei dati o l’interruzione dell’attività aziendale. La risorsa interna malintenzionata – Si tratta di dipendenti o partner con accesso a risorse aziendali che utilizzano i privilegi esistenti per accedere alle informazioni per guadagno personale. La terza parte incompetente – Partner commerciali che compromettono la sicurezza a causa di negligenza, uso improprio o accesso o uso improprio agli asset aziendali.

Per scaricare e leggere il report completo clicca qui.