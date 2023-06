L’accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio è ora soggetto all’approvazione formale dei due co-legislatori. Una volta adottato, il Data Act entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e diventerà applicabile 20 mesi dopo l’entrata in vigore.

L’Unione europea ha raggiunto l’accordo sul Data Act, l’insieme di nuove norme per regolamentare l’accesso a dati e algoritmi sul territorio europeo, in particolare nei settori dell’Internet of Things (IoT) e dell’intelligenza artificiale.

Il Data Act punta a sbloccare i dati industriali non personali e a dare più controllo e potere di condivisione sui propri dati a utenti, aziende e pubbliche amministrazioni.

Le norme facilitano anche il passaggio da un servizio cloud a un altro. E’ prevista la possibilità per i governi di richiedere dati delle imprese in tempi di emergenza, mentre sono garantite tutele sui segreti commerciali.

Cosa prevede il Data Act

Il Data Act contiene le seguenti misure:

Misure che consentono agli utenti di dispositivi connessi di accedere ai dati generati da tali dispositivi e dai servizi ad essi correlati. Gli utenti potranno condividere tali dati con terzi, potenziando i servizi post-vendita e l’innovazione. Allo stesso tempo, i produttori rimangono incentivati ​​a investire nella generazione di dati di alta qualità mentre i loro segreti commerciali rimangono protetti.

Misure per fornire protezione da clausole contrattuali ingiuste imposte unilateralmente. Queste mirano a salvaguardare le aziende dell’UE da accordi ingiusti, promuovendo trattative eque e consentendo alle PMI di partecipare con maggiore fiducia al mercato digitale.

Meccanismi per consentire agli enti del settore pubblico di accedere e utilizzare i dati detenuti dal settore privato in caso di emergenze pubbliche come alluvioni e incendi boschivi, o quando l’implementazione di un mandato legale richiede dati non disponibili attraverso altri mezzi.

Nuove regole che concedono ai clienti la libertà di passare da un fornitore di servizi di elaborazione dati cloud a un altro. Queste norme mirano a promuovere la concorrenza e la scelta nel mercato, prevenendo nel contempo il blocco del fornitore. Inoltre, il Data Act include salvaguardie contro i trasferimenti illeciti di dati, garantendo un ambiente di elaborazione dati più affidabile e sicuro.

Misure per promuovere lo sviluppo di standard di interoperabilità per la condivisione e l’elaborazione dei dati, in linea con la Strategia di standardizzazione dell’UE.

“Questo è un traguardo significativo nel percorso verso un unico mercato per i dati. Il Data Act ottimizzerà l’uso dei dati migliorando l’accessibilità dei dati per individui e imprese. Questa è una notizia molto positiva per la trasformazione digitale dell’Unione europea”, ha dichiarato Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutivo per

Per il Commissario per il mercato interno Thierry Breton: “A seguito dell’adozione degli atti sui servizi digitali, i mercati digitali e la governance dei dati, l’accordo odierno rappresenta un altro traguardo nel nostro impegno per ridefinire lo spazio digitale. Il Data Act garantirà che i dati industriali siano condivisi, archiviati e elaborati nel pieno rispetto delle norme europee. Creerà un’economia dei dati fiorente, innovativa e aperta, ma secondo le nostre condizioni europee”.

L’accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio è ora soggetto all’approvazione formale dei due co-legislatori. Una volta adottato, il Data Act entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e diventerà applicabile 20 mesi dopo l’entrata in vigore.