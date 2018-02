Dario Melpignano

CEO,

Neosperience

Fondatore e attuale CEO di Neosperience, a maggio 2013 ha ricevuto il ‘QUID Innovation Italy Awards 2013‘, nella categoria Innovazione e competitività.

Nel 2016 è co-fondatore di Neosurance, piattaforma tecnologica che consente alle compagnie assicurative di rinnovare la loro customer experience, utilizzando soluzioni mobile per la vendita di micro assicurazioni. Vincitrice di numerosi premi, già lo scorso luglio Neosurance aveva vinto all’Insurance IoT Europe Awards. Il più importante, nonché ultimo in ordine di tempo, è l’Horizon 2020’s Sme Instrument “Phase 1” assegnato dalla Commissione Europea, uno dei più prestigiosi premi a livello continentale dedicati alla ricerca e all’innovazione.

Ha iniziato a operare nel 1985 nella consulenza ICT presso il Banco Ambroveneto, Fiscambi leasing e Fiscambi Factoring su sistemi e servizi di telecomunicazioni per la banca.

Nel 1988 ha co-fondato la società Datanord, in seguito rinominata DNM, di cui è stato prima responsabile delle operation e poi amministratore sviluppando progetti e servizi nell’area del multimedia prima e di Internet poi per prestigiosi clienti quali Microsoft, HP, Walt Disney, Rusconi, Banca Fineco.

La società è entrata a far parte del gruppo Bipop nel 1999 ed è stata integrata nel 2001 con Inferentia dando vita a Inferentia DNM, una società attiva nella realizzazione di servizi web per il marketing e la comunicazione quotata sul Nuovo Mercato della Borsa di Milano.

Sin dal 1997 si è occupato di attività di ricerca e sviluppo nel settore mobile e wireless, entrando a far parte del gruppo Neos a partire dal 2002. Qui dal 2002 a oggi ha coordinato e svolto numerosi progetti di innovazione per i clienti nelle aree del mobile content management e mobile distribution, anche attraverso attività di ricerca in collaborazione con primari operatori del settore mobile e wireless.

Nel 2006 ha creato e lanciato sul mercato la tecnologia mobile Mobc3 (www.mobc3.com), che si è affermata come piattaforma primaria con cui sono state create le prime applicazioni iPhone e cross-platform mobile in Europa, diventando poi negli anni successivi la principale piattaforma mobile.

Mobc3 è impiegata da numerosi operatori mobile, editori e altre organizzazioni nel mondo e permette la creazione di applicazioni mobile cross-platform, con un pubblico raggiunto ad oggi di oltre 14 milioni di utenti.

Si è laureato presso l’Università Statale di Milano.