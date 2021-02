Dailyletter n. 4981 del 26 febbraio 2021

Internet A Palazzo Chigi nasce Comitato per dare la scossa a transizione digitale nella PA. Nel team anche 35 esperti di Luigi Garofalo Per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale della Pubblica amministrazione, e quindi dell’Italia, non basta un ministro, Vittorio Colao, come non è stata sufficiente Paola Pisano. Oggi il consiglio dei ministri, nel riorganizzare alcuni dicasteri, (nasce per esempio, il Ministero di…

Cybersecurity Attacchi informatici e minacce ibride al centro del Consiglio Ue. Stefano Mele: “Ampliare la clausola di difesa reciproca” di Flavio Fabbri Si chiude oggi la riunione del Consiglio europeo, riunitasi in videoconferenza per discutere dell’attuale situazione della pandemia Covid-19 e di come far fronte alle minacce per la salute, delle relazioni nel bacino del mediterraneo e soprattutto dei temi strategici della sicurezza e della…

Media Diritti TV, Sky contro TIM-DAZN ‘Limitare l’accesso al calcio danneggerebbe il valore della Serie A’ di Paolo Anastasio Botta e risposta fra Sky e TIM-DAZN nella guerra per i diritti TV del prossimo triennio di Serie A. Alla lettera inviata alla Lega di Serie A e all’AGCM con cui Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia, accusa il tandem Tim-DAZN di potenziali restrizioni della concorrenza per l’accordo di…

Cybersecurity La resilienza delle infrastrutture critiche tra strategia nazionale e norme Ue. Rivedi il webinar di Luigi Garofalo In questi giorni una tempesta di neve sta affliggendo il Texas con effetti drammatici sulla vita dei suoi cittadini. Non solo il freddo ha provocato in modo diretto circa 40 morti, a causa sia di fenomeni di assideramento che di incidenti stradali, ma soprattutto ha comportato paralisi ed…

Internet Transizione digitale. Vestager: “Investire su persone, infrastrutture e nuovo quadro normativo” di Flavio Fabbri L’industria europea è chiamata ad un cambiamento di passo epocale. Grazie all’innovazione tecnologica, all’internet superveloce, all’internet delle cose e ai nuovi standard di rete mobile, le fabbriche del vecchio continente vedranno aumentare i livelli di automazione, efficienza, competitività e…

Internet TikTok, age verification con scansione del volto senza consenso. Multa di 92 milioni in Usa. E in Italia? di Luigi Garofalo ByteDance, la società madre cinese di TikTok, ha accettato di pagare 92 milioni di dollari in un accordo con alcuni utenti statunitensi che hanno dato vita alla class action sostenendo la violazione dell’app della legge sulla privacy dell’Illinois. L’accordo deve ancora essere approvato da un giudice…

Internet Ultimo saluto ad Antonio Catricalà, oggi camera ardente nella sede dell’Antitrust di Redazione Key4biz La camera ardente dell’ex presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà, scomparso mercoledì 24 febbraio, verrà allestita oggi, venerdì 26 febbraio, dalle 16 alle 21 presso la sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, piazza G. Verdi, 6/A – Roma. Il civil servant Antonio Catricalà,…

Internet Rai, si conferma la navigazione a vista di Angelo Zaccone Teodosi Mercoledì sera, alcune centinaia (o decine?!) di appassionati di… “cose televisive” (intese come “politica della tv”) hanno assistito ad uno spettacolo non proprio entusiasmante, né per “l’attore” né per “gli spettatori” in modalità “live”: ci riferiamo all’audizione dell’Amministratore Delegato della…

Telecoms 5G, Europa e Usa indietro mentre la Cina prende il volo di Paolo Anastasio Dopo un anno e mezzo di lavori frenetici, la Cina risulta il paese più avanti nel 5G, con il 70% delle stazioni radio base realizzate. E’ quanto emerge dai dati del governo cinese, che attesta la presenza di 718mila base station nel paese. Gli impianti coprono le principali città come dichiarato da…

Internet Smart networks: 900 milioni di euro per la sovranità tecnologica europea sul 6G di Flavio Fabbri Nuova proposta della Commissione europea per la nascita di un’impresa comune, finalizzata allo sviluppo delle reti e dei servizi di nuova generazione (smart networks and services), basata sul modello di partenariato strategico pubblico-privato. Obiettivo dell’iniziativa (che fa parte del “Single…

Internet Huawei pronta a entrare nel mercato delle auto elettriche? di Paolo Anastasio Huawei avrebbe intenzione di cominciare a produrre veicoli elettrici con il suo marchio ed alcuni primi modelli potrebbe arrivare sul mercato già entro l’anno. L’indiscrezione arriva dalla Reuters, secondo cui questa mossa sarebbe legata alla volontà del gruppo cinese di affrancarsi (con un cambio di…

Internet Lavoro: piattaforme digitali quintuplicate nel mondo, il 70% dei ricavi tra USA e Cina di Flavio Fabbri La trasformazione digitale del mondo del lavoro passa anche per le piattaforme online, che indubbiamente stanno generando nuova occupazione e nuove professionalità, grazie anche alla formazione e le nuove competenze, ma servono regole e un più ampio confronto internazionale sul tema. Lavoro e…

Telecoms La pandemia cambia il mercato immobiliare ma non ferma la smart home di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Nel 2020 c’è stato un significativo cambiamento della tipologia del cliente che cerca casa: meno visite, ma più mirate. Nell’epoca in cui si guarda con comprensibile sospetto a ogni assembramento e si evita di avvicinarsi a sconosciuti (chissà se tamponati, vaccinati, guariti o potenzialmente contagiosi?),…

Internet Perché le complessità delle PMI vanno risolte con la digital transformation di Neosperience Team Il sistema delle PMI italiane nel 2020 valeva 224 miliardi di euro. La pandemia ha però intaccato i tassi di crescita (già in difficoltà negli ultimi due anni) delle piccole e medie imprese del paese: in base al modello predittivo di Cerved, si calcola che queste contrarranno il fatturato del 12,8%…

Energia Offerte luce e gas per famiglie, come scegliere la giusta tariffa di Davide Raia SosTariffe.it Il mercato energetico presenta tante alternative per le famiglie italiane e scegliere le migliori offerte luce e gas richiede un’analisi attenta di diversi fattori. Con la fine del mercato tutelato che sarà posticipata al 2023, inoltre, ci sono ulteriori elementi da considerare per poter dare un taglio…

Media Con “Il metodo Catalanotti” torna il Commissario Montalbano di Patrizia Romani Con una nuova storia avvincente e speciale torna l’8 marzo alle 21.25 in prima visione su RAI 1, Il Commissario Montalbano, il Commissario più amato d’Italia, interpretato dall’altrettanto amato Luca Zingaretti. Zingaretti è qui anche in veste di regista dopo la scomparsa, nell’estate del 2019, a…

Internet Il 26 febbraio 1909 viene proiettato il primo film a colori di Inarea L’uso di colori nei film andò di pari passo con l’introduzione dei suoni. E, come ogni cosa, all’inizio i processi non sono stati facili. Uno dei primissimi sperimentatori è stato Georges Méliès, che nel suo studio parigino faceva colorare i suoi film a 21 donne, fotogramma per fotogramma. Era ovvio…

Mappamondo Nasce l’IBSI, rete nazionale blockchain per l’erogazione di servizi di interesse pubblico di Redazione Key4biz Realizzare una rete italiana basata sulla blockchain per l’erogazione di servizi di interesse pubblico, in linea con i principi di protezione, integrità, interoperabilità e condivisione delle informazioni. È l’obiettivo del progetto IBSI (Italian Blockchain Service Infrastructure), promosso da Agenzia…

Mappamondo MasterChef Italia, ecco i fantastici 4 di Redazione Key4biz MasterChef Italia è pronto a scrivere l’ultimo capitolo di questa edizione e negli episodi di ieri ha proclamato i “fantastici 4” che accedono all’attesissima sfida finale, in programma tra una settimana, giovedì 4 marzo alle 21.15 su Sky e NOW TV (e sempre disponibile on demand). Saranno&…

Mappamondo Enel X entra nel mercato della mobilità elettrica in India di Redazione Key4biz Enel X, la business line del Gruppo Enel dedicata alle soluzioni energetiche avanzate, e Sterling and Wilson, azienda del gruppo Shapoorji Pallonji, attivo nell’Engineering, Procurement e Construction (EPC), hanno costituito una joint venture (JV) allo scopo di accelerare la diffusione dei veicoli…