Dailyletter n. 4980 del 25 febbraio 2021

Telecoms Rete unica. Gubitosi agli analisti ‘Non vedo perché questo Governo dovrebbe cambiare i piani’ di Paolo Anastasio Ma cosa ha detto veramente l’amministratore delegato di TIM Luigi Gubitosi durante la conference call che si è tenuta con gli analisti internazionali in occasione della presentazione del bilancio 2020 e del nuovo piano strategico 2021-2023 denominato “Beyond connectivity”? Riportiamo fedelmente alcune…

Internet “Big Tech e news. L’accordo australiano un modello o una ‘variante’ per l’Italia?”. Rivedi il talk di Key4biz di Luigi Garofalo Il tanto decantato modello australiano, che permette a Google e Facebook di scegliere le notizie da utilizzate sulle piattaforme, una volta pagate, è stato al centro della prima puntata del format ‘Un’ora e Mezza di digitale’ condotto da Michele Mezza. Il talk…

Internet Storia delle norme, degli standard e delle linee guida di sicurezza informatica di D&L Net Userò il termine “prescrittive” per le norme di sicurezza informatica concentrate sulle misure, mentre intendo come “norme non prescrittive” quelle che pongono al centro la valutazione del rischio per identificare le misure di sicurezza. Questa differenza permette di tracciare una breve storia delle…

Telecoms Decennio digitale, il 9 marzo la roadmap per il 2030. Stuckmann (Ue): “Dentro un mini piano d’azione per il 5G” di Flavio Fabbri C’è una consultazione pubblica in corso, ma già all’indomani del 9 marzo prossimo la Commissione europea potrebbe rendere noti gli obiettivi principali del piano per il decennio digitale, il “Digital Decade” per il 2030. Piano “Digital decade” e 5G Al suo interno dovrebbero essere definiti i nuovi…

Internet Google, niente più pregiudizi razziali e di genere nei suoi sistemi di IA? di Luigi Garofalo Google si impegna prima di luglio a prendere in considerazioni le ricerche effettuate dai suoi scienziati per eliminare i pregiudizi razziali e di genere dai suoi sistemi di intelligenza artificiale. Lo riporta l’agenzia Reuters. A differenza del vertice di Google, i dipendenti favorevoli a un uso…

Cybersecurity 3GPP, l’Enisa pubblica il report sulla sicurezza delle reti 5G di Piermario Boccellato L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (ENISA) ha pubblicato il rapporto sulle specifiche della sicurezza nelle reti 5G nel progetto di partnership di terza generazione (3GPP), l’ente principale che sviluppa le specifiche tecniche per le reti di telecomunicazioni mobili di quinta…

Internet Pagamenti ‘Covid-free’, M. Siracusano (PostePay): “+23% a livello nazionale, +38% con le nostre carte contactless” di Redazione Key4biz L’accordo stretto tra PostePay e Bancomat permette di ampliare la gamma dei servizi offerti ai clienti di Poste Italiane e accelera la trasformazione digitale del Paese. È quanto ha spiegato l’AD di Postepay, Marco Siracusano, in un’intervista al TGPoste all’indomani dell’intesa sulla licenza di emissione…

Internet Fb e Google, la legge australiana un brutto affare per il pluralismo dell’informazione di Luigi Garofalo È stato approvato dal Parlamento australiano il News Media Bargaining Code, la legge che obbliga Facebook e Google, al momento è riferita proprio alle due società, a pagare le news che utilizzano sulle proprie piattaforme. Facebook e Google, cosa prevede la legge…

Cybersecurity Clubhouse, confermata falla di sicurezza nelle chat di Piermario Boccellato Problemi di sicurezza per Clubhouse, il social network della voce che ha conquistato in pochissimo tempo numerosi fan anche in Italia. Secondo quanto riportato da Bloomberg, un utente di cui non si conoscono le generalità, sarebbe stato in grado di ritrasmettere in streaming a un sito web di terze…

Telecoms Ken Hu (Huawei) ‘Il digitale per migliorare la qualità della vita’ di Redazione Key4biz Alla cerimonia di apertura del Mobile World Congress Shanghai 2021, Ken Hu, Deputy Chairman di Huawei, ha parlato dell’enorme impatto che il COVID-19 ha avuto sui Paesi, le aziende e le persone in tutto il mondo, nonché del ruolo che la tecnologia svolge nella lotta contro la pandemia. “Innovare…

Telecoms Roaming gratuito: regolamento in scadenza nel 2022, l’Ue propone proroga di altri 10 anni di Flavio Fabbri Usufruire del roaming senza costi aggiuntivi per chi viaggi negli Stati dell’Unione europea è una delle soluzioni adottate dalla proposta dalla Commissione per incentivare e promuovere gli spostamenti, fortemente limitati dalle misure di contrasto alla pandemia di Covid-19. Il regolamento è in scadenza…

Internet Intelligenza artificiale, mercato globale verso i 500 miliardi di dollari nel 2024 di Flavio Fabbri Uno degli effetti della pandemia di Coronavirus sul mercato mondiale delle tecnologie più avanzate è l’aumento degli investimenti anche in soluzioni di intelligenza artificiale (IA). Secondo un nuovo studio pubblicato da IDC, il mercato di software, hardware e servizi IA dovrebbe raggiungere i 327…

Cybersecurity L’Università del Salento vince l’hackathon delle Nazioni Unite di Redazione Key4biz La squadra studentesca dell’Università del Salento ha vinto l’hackathon internazionale per i 50 anni dell’International Computing Center delle Nazioni Unite “Data for Good: UNICC global hackathon”. Chiara Rucco ed Enrico Coluccia del corso di laurea di “Computer engineering”, Giulia Caso e Gianmarco…

Internet Il 25 febbraio 1895 in Sudafrica è inaugurata la prima riserva naturale al mondo di Inarea Nel 1895 questa porzione dell’emisfero australe si chiamava “Repubblica del Transvaal”, un territorio che aveva conquistato la sua indipendenza dall’impero britannico, grazie all’azione del movimento guidato da Paul Kruger…Porta il suo nome la prima riserva naturale del mondo (Parco Nazionale Kruger) che…

Mappamondo Le attività Lepida per le vaccinazioni anti-Covid in Emilia Romagna di Redazione Key4biz Dopo il Vaccine Day del 27 dicembre, è stata avviata, giovedì 31 dicembre, la campagna vaccinale anti COVID-19 in Emilia-Romagna. Nella prima fase della campagna le persone che sono state vaccinate sono quelle che sono state ritenute – e così indicate dal Ministero – appartenenti alle categorie alle…

Mappamondo Nei negozi Vodafone lo smartwatch per bambini con i personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars (Video) di Redazione Key4biz Vodafone lancia Neo, lo smartwatch per bambini con gli iconici personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, disponibile da oggi in tutti i negozi Vodafone, nel canale eshop Vodafone (voda.it/neo) e a breve anche su mediaworld.it, nei negozi MediaWorld, Coop e Carrefour a cui si aggiungeranno altri…